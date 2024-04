Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am 1. Mai gibt die FED ihre Zinsentscheidung bekannt, so die Analysten der Helaba.Nach den dramatischen Verschiebungen der letzten Wochen würden Kommuniqué und Pressekonferenz mit Spannung erwartet.Der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringe, habe im Englischen sein Äquivalent in "the straw that broke the camel's back". Beide Formulierungen würden korrekt den Effekt der Verbraucherpreisdaten zum März beschreiben. Hätten die Geldpolitiker, und in ihrem Gefolge die Marktteilnehmer, die schlechten Inflationsdaten zum Januar und Februar noch als Ausreißer charakterisiert - der Begriff "transitorisch" sei dabei als zu vorbelastet vermieden worden - sei ihnen diese Einschätzung nach dem dritten Schock im Halse stecken geblieben. Wenige Tage zuvor habe der Arbeitsmarktbericht mit erneut über 300.000 neuen Stellen in dieselbe Richtung gewirkt. ...

