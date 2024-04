Am Freitag um 16 Uhr wurde Palladium zu einem Preis von 958 US-Dollar gehandelt, was einen erheblichen Rückgang von 4,7 % innerhalb der letzten 24 Stunden markiert. Auch auf Wochenbasis zeigt sich ein Negativtrend mit einem Verlust von 6,8 %. Diese Entwicklung lädt zu einer eingehenden Analyse ein, die sowohl die kurzfristigen Bewegungen als auch die langfristigen Perspektiven des Metalls beleuchtet.Anzeige:Der Palladiumpreis (TVC:PALLADIUM) hat kürzlich eine wichtige kurzfristige Aufwärtstrendlinie durchbrochen und ist in eine Korrekturphase eingetreten. ...

