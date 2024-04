In Deutschland herrscht aktuell Dividendensaison und besonders einige Werte aus der zweiten Reihe nehmen jetzt massive Ausschüttungen vor. Bei diesen MDAX-Dividendenchampions gibt es jetzt bis zu 6,8 Prozent an Dividenden. Besonders in der zweiten Reihe der deutschen Aktien, dem MDAX, finden sich immer wieder spannende und doch wenig beachtete Werte. Dementsprechend kann es für Anleger interessant sein, einen Blick auf diese Titel zu werfen - insbesondere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...