Wochenausblick: DAX schließt über 18.000 Punkte. Amazon, Apple und Fed im Blickpunkt

Nach zuletzt schwachen Wochen schloss der DAX® in der abgelaufenen Woche mit einem Kursplus. Katalysator der leichten Erholung waren vor allem gute Unternehmenszahlen. Grund zur Euphorie besteht jedoch nicht. Die anhaltend hohen Zinsen halten die Märkte aktuell in Schach. Kommende Woche geht der Datenreigen weiter.

An den Anleihemärkten bestimmten in der zurückliegenden Woche die Bären das Geschehen. Unterstützung bekamen sie von robusten US-Wirtschaftsdaten und Aussagen einiger US-Notenbänker, wonach eine baldige Zinssenkung der Fed nicht in Sicht ist. Damit schloss die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen bei 2,56 Prozent. Die Rendite vergleichbarer US-Papiere lag zuletzt bei 4,66 Prozent. Bei den Edelmetallen kam es Anfang der Woche zu einem deutlichen Rücksetzer. Im weiteren Verlauf pendelten sich Gold und Silber im Bereich von 2.340 US-Dollar beziehungsweise 27,50 US-Dollar ein. Der Ölpreis präsentierte sich im Wochenverlauf volatil. So schloss die Notierung für ein Barrel Brent Crude schließlich bei knap 90 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Kommende Woche werden aus Europa Zahlen von Atoss Software, Covestro, Deutsche Lufthansa, GEA Group, Hapag lloyd, Knorr Bremse, Linde, ProSiebenSat.1, Vonovia und VW erwartet. Aus den USA berichten unter anderem Amazon, Apple, Coca-Cola, eBay und GE Healthcare.

Wichtige Termine

MONDAY APRIL 29, 2024

Euro Zone-Sentiment

TUESDAY APRIL 30, 2024

China (Mainland)-Non-Mfg PMI

China (Mainland)-PMI Manuf

China (Mainland)-PMI

Germany-Import Prices

Germany-Retail Sales

France-Inflation Prelim

Germany-Unemployment

Germany-GDP Flash

Euro Zone-flash inflation

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data.

United States-Consumer confidence

WEDNESDAY MAY 1, 2024

United States-ADP

United States-Fed policy decision

THURSDAY MAY 2, 2024

OECD to release its latest economic outlook.

Germany-PMI Manuf

United States-Jobless

United States-Factory Orders

ECB board member Lane speaks.

FRIDAY MAY 3, 2024

Euro Zone-Unemployment

United States-Employment

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 18.214/18.329/18.426/18.556 Punkte Unterstützungsmarken: 17.742/17.868/17.934/18.000/18.112 Punkte Der DAX® schraubte sich zum Wochenschluss über die Marke von 18.112 Punkte. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren deuten weiter nach oben. Das nächste Kursziel ist das jüngste Hoch bei 18.213 Punkte. Unterstützung findet der Leitindex bei 18.000 Punkte beziehungsweise 17.934 Punkte. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 20.03.2024 - 26.04.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 27.04.2019 - 26.04.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Indexanleihen Protect könnten eine interessante Investmentmöglichkeit sein. Bei der unten beschriebenen Indexanleihe Protect wird eine Barriere bei 60 Prozent des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag fixiert. Notiert der DAX® am 27.04.2027 auf Höhe der Barriere oder darüber, erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennwert zurück. Andernfalls drohen Verluste. Turbo Open End Zertifikate bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Basiswert Produkttyp WKN Emissionspreis Finaler Beobachtungstag Bemerkung DAX® Indexanleihe Protect HV4XKG * 101,25%** 27.04.2027 Barriere: 60%***; Zinssatz: 4,0 % p.a. * Zeichnungsfrist bis 02.05.2024 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennbetrags; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.04.2024; 16:30 Uhr; Tradingmöglichkeiten Turbo Bull Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs steigt

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Punkte

Knock-Out Barriere in Punkte Hebel finaler Bewertungstag DAX® HC5S4H 33,59 14.709,319 14.709,319 5,40 Open End DAX® HD0U3V 17,44 16.321,5193 16.321,5193 10,40 Open End DAX® HD2704 8,88 17.192,4861 17.192,4861 20,44 Open End DAX® HD30S3 7,10 17.374,0818 17.374,0818 25,53 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.04.2024; 16:30 Uhr Turbo Bear Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs fällt

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Punkte

Knock-Out Barriere in Punkte Hebel finaler Bewertungstag DAX® HD3CBH 33,31 21.376,684 21.376,684 -5,44 Open End DAX® HC6X4W 11,70 19.218,2475 19.218,2475 -15,40 Open End DAX® HB17J6 8,91 18.939,516 18.939,516 -20,50 Open End DAX® HC6KTZ 7,11 18.755,6526 18.755,6526 -25,27 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.04.2024; 16:30 Uhr Weitere Produkte auf die Aktie der DAX® finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!