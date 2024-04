Am Mittwoch nach Börsenschluss sorgte Meta an den Märkten noch für Enttäuschung. Die Umsatzaussichten entsprachen nicht den Vorstellungen der Aktionäre und noch dazu warnte Firmenchef Mark Zuckerberg lediglich vor weiteren Milliardeninvestitionen im KI-Bereich, denen noch keine konkreten Aussichten auf neue Umsatzquellen gegenüberstehen. Die schlechte Stimmung machte sich in der gesamten Branche bemerkbar und auch bei Alphabet waren Kursabschläge zu verzeichnen.Anzeige:Einen Tag später legte Alphabet (US02079K3059) nun nach ...

