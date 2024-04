Weinfelden (ots) -Die Firma Delta-Sport Handelskontor GmbH führt im Sinne des vorbeugenden Verbraucherschutzes aktuell einen Warenrückruf des Artikels "Abflammgerät" der Marke "Parkside" mit der IAN 415839_2210 (siehe Typenschild auf dem Brennrohr des Artikels) durch.Dem Artikel wurde ein nicht in der Schweiz kompatibler Druckminderer für die Gasflasche beigelegt. Bei Verwendung des nicht kompatiblen Druckminderers kann eine Undichtigkeit des Anschlusses und somit ein unkontrollierter Gasaustritt nicht ausgeschlossen werden. Die Firma Delta-Sport Handelskontor GmbH bittet daher alle Kunden dringend den Rückruf zu beachten und das Produkt mit dem in der Schweiz nicht kompatiblen Druckminderer nicht weiter zu verwenden.Der Artikel "Abflammgerät" der Marke "Parkside" mit der IAN 415839_2210 wurde bei Lidl Schweiz seit 14.09.2023 und 18.04.2024 verkauft. Der Artikel kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.Von dem Warenrückruf ist ausschliesslich der Artikel "Abflammgerät" der Marke "Parkside" mit der IAN 415839_2210 betroffen. Andere Abflammgeräte und andere Artikel der Marke "Parkside" sind von dem Rückruf nicht betroffen.Die Firma Delta-Sport Handelskontor GmbH entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.Pressekontakt:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100918838