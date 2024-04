Der deutsche Aktienmarkt ist am Freitag auf Erholungskurs eingeschwenkt. Nach dem Handelsstart in den USA am Nachmittag konnte das Kursplus noch ausgebaut werden. Damit steht auf Wochensicht wieder ein Plus vor dem Leitindex DAX. Quartalszahlen sorgten bei zahlreichen Einzelaktien für Bewegung.Nach dem erneuten Rutsch unter die Marke von 18.000 Punkten am Vortag legte der Leitindex DAX im heutigen Handel um 1,26 Prozent auf 18.161,01 Punkte zu. Damit wurde nach drei Verlustwochen in Folge wieder ...

