"Wir sind bereit, die Zukunft für Evotec zu gewinnen", so Chefaufseherin Iris Löw-Friedrich. Die gegenwärtigen Kursturbulenzen scheinen den positiven Geschäftsaussichten für den Hamburger Wirkstoffforscher zu widersprechen. Eine günstige Einstiegschance. "Unser Kernangebot ist sehr gefragt", heißt es von Löw-Friedrich in der jüngsten Telefonkonferenz gegenüber Analysten. Das Geschäftsmodell sei stabil, das Geschäft wachse. Warum also dieser übertriebene ...

