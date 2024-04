Straubing (ots) -



Die Europawahl galt lange als sekundäre Veranstaltung, als eine Gelegenheit, zu der man den national Regierenden mal einen Denkzettel verpassen kann, ohne damit nennenswerten Schaden anzurichten. Diese Zeiten sind vorbei. (...) Das direkt gewählte Europaparlament hat (...), zusammen mit den nur indirekt gewählten nationalen Regierungen, entscheidenden Einfluss auf unser aller Alltag. (...) Entsprechend ernst sollten wir Wähler die Wahl im Juni nehmen. Es macht sehr wohl einen Unterschied, wie die Mehrheitsverhältnisse in Straßburg sind. (...) Am 9. Juni zählt jede Stimme, um die Politik der nächsten fünf Jahre in Europa zu bestimmen. Wer gerne über Brüssel schimpft, sollte sich stattdessen lieber über die Parteien und ihre Programme informieren und seine Stimme mit Bedacht abgeben. Denn wer daheim bleibt, braucht auch nicht schimpfen: Er lässt andere über sich bestimmen.



