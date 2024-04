BELLEVUE, Washington (IT-Times) - Der Mobilfunknetzbetreiber T-Mobile US gründet zusammen mit EQT ein Gemeinschaftsunternehmen, um die Glasfasernetzaufbaukapazitäten von Lumos zu erwerben. T-Mobile US Inc. (Nasdaq: TMUS, ISIN: US8725901040) und die Private Equity Gesellschaft EQT kündigten am 25. April...

Den vollständigen Artikel lesen ...