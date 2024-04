Dieses Jahr ist die zehnte Anerkennung als Leader in Folge

Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der End-to-End-Orchestrierung von Lieferketten, gab heute bekannt, dass es im Gartner® Magic Quadrant for Supply Chain Planning Solutions 2024 als Leader eingestuft wurde.

Von den 20 bewerteten Anbietern bewertete Gartner Kinaxis am besten in der Kategorie Umsetzungsfähigkeit, was dem Unternehmen den 10.Leaders Quadrant in Folge innerhalb des Berichts beschert, den Sie hier kostenlos herunterladen können.

Kinaxis führt seine Position auf seinen patentierten Gleichzeitigkeitsansatz und eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung innovativer Lösungen auf der Grundlage seiner führenden Vision durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien wie KI, ML und eine intuitive Benutzererfahrung zurück. Gestützt auf ein umfangreiches Ökosystem von Implementierungspartnern beweist Kinaxis weiterhin, dass das Unternehmen unabhängig von der Branche, der Größe oder dem Reifegrad eines Kunden in der Lage ist, Lieferkettennetzwerke von der strategischen Planung bis hin zur Auslieferung nahtlos zu orchestrieren.

Die Anerkennung folgt auf die Enthüllung von Kinaxis, dass das Patentportfolio des Unternehmens in den letzten fünf Jahren um mehr als 500 gewachsen ist, wobei 55 dieser Patente auf KI- und ML-basierte Innovationen entfallen.

"Wir sind begeistert, dass Kinaxis erneut von Gartner als Leader für die Supply-Chain-Planung anerkannt wurde und ebenso stolz darauf, dass wir in den letzten zehn Magic-Quadrant-Berichten erneut als Leader anerkannt wurden", sagte Andrew Bell, Chief Product Officer bei Kinaxis. "Wir glauben, dass der diesjährige Bericht eine weitere Bestätigung für unsere starke Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung der einzigen KI-gestützten, gleichzeitigen End-to-End-Plattform für die Orchestrierung von Lieferketten ist, die es Unternehmen ermöglicht, Agilität, Widerstandsfähigkeit und bedeutenden Wert mit ihren globalen Lieferketten zu erschließen."

Die KI-gestützte Technologie und die patentierte Gleichzeitigkeitstechnik von Kinaxis ermöglichen es Unternehmen, ihr Lieferkettennetzwerk von der strategischen Planung bis zur Auslieferung durchgängig zu orchestrieren. Die Technologie von Kinaxis hilft Unternehmen, die die Agrarindustrie mit 40 der weltweiten Traktoren beliefern, die jedes Jahr mehr als 110 Milliarden Zähne sauber halten und die dafür sorgen, dass mehr als 35 Mio. Haustiere jedes Jahr nahrhafte Mahlzeiten erhalten.

Für weitere Informationen können Sie ein kostenloses Exemplar des vollständigen Berichts über den Magic Quadrant for Supply Chain Planning Solutions hier abrufen.

Gartner Haftungsausschluss:

Hinweis

1 Gartner, Magic Quadrant for Supply Chain Planning Solutions, A. Salley, T. Payne, P. Orup Lund 2021, 2022, 2023, 2024

Gartner, Magic Quadrant for Supply Chain Planning System of Record 2014, 2016, 2018

Gartner, Magic Quadrant for Sales and Operations Planning Systems of Differentiation 2019, 2017, 2015

Gartner empfiehlt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in unseren Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen zu wählen. Gartner Research-Publikationen geben die Meinung des Gartner Research-Unternehmens wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Unternehmen in den USA und international, MAGIC QUADRANT ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Unternehmen und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Über Kinaxis

Kinaxis ist weltweit führend in der modernen Orchestrierung von Lieferketten. Wir betreuen Lieferketten und die Menschen, die diese verantworten. Unserer Software vertrauen bekannte globale Marken, denn sie bietet Flexibilität und ermöglicht schnelles Reagieren, so wie es das moderne, dynamische Umfeld erfordert. Wir verbinden unsere patentierte Paralleltechnik mit einer auf den Menschen fokussierten Herangehensweise an KI. So versetzen wir Unternehmen jeglicher Größe in die Lage, ihre End-to-End-Lieferkette zu verwalten, von der mehrjährigen strategischen Planung über die sekundengenaue Ausführung bis hin zur Auslieferung auf der letzten Meile. Mehr erfahren Sie unter kinaxis.com. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

