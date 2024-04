Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Generalversammlung 2024 der Glarner Kantonalbank stimmt allen Anträgen zu



Glarus, 26. April 2024 - Die Generalversammlung der Glarner Kantonalbank stimmt am 26. April 2024 in der lintharena in Näfels allen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Verwaltungsratspräsident Dr. Urs P. Gnos führt am Freitagabend in der lintharena Näfels durch die Generalversammlung der Glarner Kantonalbank, welche von rund 850 Aktionärinnen und Aktionären besucht wird. Zustimmung zu den Anträgen

Die Generalversammlung stimmt allen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Der Lagebericht und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2023 sowie der Gesamtbetrag der Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2023 werden genehmigt. Weiter genehmigt die Generalversammlung die vorgeschlagene Gewinnverwendung und erteilt dem Verwaltungsrat, der Geschäftsleitung und der aktienrechtlichen Revisionsstelle Entlastung für das Geschäftsjahr 2023.



Die Änderung des Reglements betreffend Entschädigung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung der Glarner Kantonalbank wird von der Generalversammlung ebenfalls angenommen. Mehr Informationen zur Änderung des Reglements sind unter glkb.ch/geschaeftsbericht zu finden. 14,85 Mio. Franken Dividendenausschüttung

Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmen einer Dividende von 1,10 Franken pro Aktie zu. Die Glarner Kantonalbank bezahlt damit 14,85 Mio. Franken aus, was einer Gewinnausschüttungsquote von 57,08 Prozent entspricht. Die Publikumsaktionäre erhalten 6,2 Millionen Franken Dividende. Die Auszahlung erfolgt am 3. Mai 2024. Insgesamt 16,5 Mio. Franken fliessen in Form von Dividenden, der Abgeltung für die Staatsgarantie und Steuern an die öffentliche Hand. Wahlen

Verwaltungsratspräsident Dr. Urs P. Gnos und die weiteren Verwaltungsratsmitglieder werden für eine einjährige Amtsdauer wiedergewählt. Dr. Markus Heer wird als neuer Regierungsratsvertreter in den Verwaltungsrat gewählt. Benjamin Mühlemann wird für eine einjährige Übergangsfrist als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats (d.h. nicht als Vertretung des Regierungsrats) amtieren. Der Verwaltungsrat setzt sich für die neue Amtsdauer wie folgt zusammen: Dr. Urs P. Gnos, Altendorf SZ (Präsident des Verwaltungsrats)

Dr. Markus Heer, Niederurnen (Vertreter des Regierungsrats)

Rudolf Stäger, Luzern

Sonja Stirnimann, Rotkreuz

Dr. Dominic Rau, Zürich

Benjamin Mühlemann, Glarus Nord

Dr. Konrad Marti, Glarus Die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, wird für ein weiteres Jahr als aktienrechtliche Revisionsstelle bestätigt. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter Rechtsanwalt Giuseppe Mongiovì wird für ein weiteres Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt. Verpflegung und Unterhaltung

Im Anschluss an die Generalversammlung geniessen die Aktionärinnen und Aktionäre das traditionelle Glarner Menü. Während sich die Gastrowärchstatt und Sirana Catering um das leibliche Wohl kümmern, sorgen der Chinderjodelchor Glarnerland und die Ländlerkapelle GrischArt aus dem Bündnerland für musikalische Unterhaltung. Die Anwesenden erleben einen informativen, unterhaltsamen und kulinarisch hochstehenden Abend. Termin Generalversammlung 2025

Die nächste Generalversammlung der Glarner Kantonalbank findet am 25. April 2025 statt.

