LIPPSTADT (DEUTSCHLAND) 26. April 2024

Ordentliche Hauptversammlung 2024:

Aktionärinnen und Aktionäre stimmen Dividende in Höhe von 0,71 Euro je Aktie zu Fortsetzung der etablierten Dividendenpolitik: Ausschüttungssumme liegt bei insgesamt 79 Millionen Euro und beträgt damit wie bisher auch rund 30 Prozent des Nettoergebnisses

CEO Bernard Schäferbarthold: "Wir sind strategisch gut aufgestellt. Wir haben die richtigen Technologien, der Auftragseingang ist stark. Als Unternehmen der FORVIA-Gruppe haben wir für die Zukunft noch mehr Chancen." Die Aktionärinnen und Aktionäre der HELLA GmbH & Co. KGaA ("FORVIA HELLA") haben auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung 2024 den Dividendenvorschlag mit einer Mehrheit von 99,99% Prozent angenommen. Auch allen weiteren Tagesordnungspunkten haben sie mit großer Mehrheit zugestimmt. Im Rahmen der etablierten Dividendenpolitik des Unternehmens wird demnach eine Dividende in Höhe von 0,71 Euro je Aktie ausgezahlt. Bei einer Gesamtsumme von 79 Millionen Euro werden somit wie bisher auch rund 30 Prozent des Nettoergebnisses an die Aktionärinnen und Aktionäre ausgeschüttet. Im Geschäftsjahr 2023 (1. Januar bis 31. Dezember 2023) hatte FORVIA HELLA einen bereinigten Umsatz in Höhe von 8,1 Milliarden Euro erwirtschaftet, eine Operating Income-Marge von 6,1 Prozent sowie einen Netto Cashflow im Verhältnis zum Umsatz von 2,6 Prozent erzielt. Das Ergebnis der Periode (Nettoergebnis) lag in 2023 bei 266 Millionen Euro. "Wir haben in 2023 in einem volatilen, anspruchsvollen Marktumfeld zufriedenstellende Resultate erzielt und unsere Ziele für das Jahr alle erreicht", sagte Bernard Schäferbarthold, Vorsitzender der Geschäftsführung von FORVIA HELLA, in seiner Rede anlässlich der ordentlichen Hauptversammlung. "Für die Zukunft ist FORVIA HELLA strategisch gut positioniert. Wir haben die richtigen Technologien, wir sind global aufgestellt. Unser Auftragseingang ist stark, als Unternehmen der FORVIA-Gruppe haben wir für die Zukunft noch mehr Chancen. Und schon heute stellen wir die erforderlichen Weichen für unseren Erfolg von morgen." In seiner Rede ging Bernard Schäferbarthold zudem auf die Bedeutung des Jahres 2024 für das Unternehmen ein: "FORVIA HELLA wird in diesem Jahr 125 Jahre alt. Seit Gründung des Unternehmens am 11. Juni 1899 prägen wir mit unseren Licht- und später auch mit unseren Elektronikprodukten die Mobilität. Das Jubiläum erfüllt uns nicht nur mit Stolz, sondern ist für uns zugleich Verpflichtung und Ansporn für die Zukunft: nicht stehen zu bleiben, sondern sich täglich dafür einzusetzen, unsere Technologieführerschaft und Wettbewerbsposition weiter hochzuhalten und kontinuierlich auszubauen." Wie bereits im Vorjahr hat die ordentliche Hauptversammlung 2024 in Rheda-Wiedenbrück stattgefunden. An ihr haben rund 120 Aktionärinnen und Aktionäre sowie weitere Gäste teilgenommen; 89,99 Prozent des Grundkapitals waren zum Zeitpunkt der Abstimmung vertreten. Eine Übersicht der Abstimmungsergebnisse sowie die Rede des Vorsitzenden der Geschäftsführung werden auf der Homepage des Unternehmens (im Bereich Investor Relations, unter Hauptversammlung 2024) veröffentlicht. Hinweis: Diesen Text sowie passendes Bildmaterial finden Sie auch in unserer Pressedatenbank unter: www.hella.de/presse



