Positive Quartalszahlen von Alphabet und Microsoft haben heute an den US-Börsen eine Rally im Technologiesektor ausgelöst. Anleger setzten nun doch wieder auf einen andauernden Boom mit Künstlicher Intelligenz. Bedenken, was die teils hohen Bewertung der großen Tech-Konzerne betrifft, wie sie am Vortag von Meta geschürt wurden, konnten damit vorerst abgehakt werden.Der technologielastige Nasdaq 100 baute seine Gewinne im Verlauf aus. Am Schluss stand er 1,76 Prozent höher bei 17.718,30 Punkten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...