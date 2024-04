(neu: Rekordhoch und Ausschüttungen bei Alphabet, Meta moderat im Plus)

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Enttäuschung über Metas Investitionspläne vom Vortag ist am Freitag unter Tech-Anlegern wieder der Euphorie gewichen. Die Google-Mutter Alphabet und Microsoft sorgten mit ihren Quartalsberichten dafür, denn neben den starken Zahlen kamen auch die Aussagen der beiden Tech-Giganten zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) gut an. Von Anlegern wurden vor allem die beiden Alphabet-Aktiengattungen mit Anstiegen um etwa zehn Prozent auf ein Rekordhoch gefeiert. Aber auch Microsoft überzeugte, wie das Kursplus von 1,8 Prozent zeigte.

Die zwei Unternehmen festigten mit ihren Kurssprüngen ihre Rolle, die sie unter den "Magnificent 7" spielen, also den größten Technologiekonzernen aus den USA. Die Bewertung von Alphabet kehrte zurück über die 2-Billionen-Dollar-Marke. Die Aktie schloss damit fast wieder zum drittplatzierten Kontrahenten Nvidia auf, dessen Kurs in den vergangenen Wochen vom Rekordhoch zurückgekommen war. Microsoft baute seine Führung mit einem Sprung zurück über die 3-Billionen-Dollar-Marke aus.

Alphabet und Microsoft überzeugten im ersten Quartal mit deutlich mehr Umsatz und Gewinn. Googles Werbeerlöse trotzten im abgelaufenen Quartal problemlos den KI-Herausforderern. Die Google-Mutter habe durchweg starke Quartalszahlen vorgelegt, schrieb JPMorgan-Analyst Douglas Anmuth in einem ersten Kommentar. Erstmals wurde auch eine Dividende von 20 Cent pro Aktie angekündigt. Für die Zukunft wurden weitere Ausschüttungen in Aussicht gestellt.

Im Bereich KI gehe Alphabet nun in die Offensive und dürfte seine Investitionen in diesem Jahr deutlich ausbauen, betonte Anmuth. Ähnliches gab es am Vortag von Meta zu hören. Allerdings hatten die Anleger sehr verschnupft auf die Pläne des Facebook-Mutterkonzerns reagiert. Bei Alphabet sah die Welt nun anders aus, wie der Kurssprung zeigt.

CMC-Markets-Analyst Konstantin Oldenburger bezeichnete Alphabet als "ideale Kombination aus Cashcow und Zukunftsmusik". Als Cashcow, also Barmittelbringer fungiere die Suchmaschine Google, die mit ihrem Werbegeschäft das Geld für die KI-Fantasie verdiene. In Kombination mit den Chancen, die Künstliche Intelligenz biete, liefen bei dem Unternehmen "viele Wetten auf die Zukunft".

Auch Microsoft gab es ein klares Signal, dass sich die Investitionen des Software-Riesen in KI-Lösungen und das Cloud-Geschäft Azure auszahlen. Microsoft bleibe sein "Top Pick" in puncto KI, zog Jefferies-Analyst Brent Thill ein ungebrochen positives Fazit für die Aktie.

Bei Meta waren die Anleger auch am Freitag noch nicht überzeugt davon, dass Firmenchef Mark Zuckerberg den Social-Media-Konzern mit Milliarden-Investitionen zur Nummer eins bei Künstlicher Intelligenz machen kann. Kursverluste, die es zeitweise nochmals gab, wurden allerdings aufgeholt. Den Freitag beendete Meta moderat mit 0,4 Prozent im Plus. Am Vortag war der Meta-Kurs um mehr als zehn Prozent in die Tiefe gerauscht./tih/gl/he

US02079K3059, US5949181045, US67066G1040, US30303M1027, US02079K1079