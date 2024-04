Manches Mal verhalten die Börsianer sich schon fast etwas schizophren. Erst vor Kurzem gerieten die Märkte sichtlich unter Druck, nachdem starke Konjunktur- und Arbeitsmarktdaten aus den USA erneut Zinssorgen anfachten. Nun gab es enttäuschende Zahlen zu sehen, welche ein schwaches Wirtschaftswachstum in Übersee in Aussicht stellen. Statt darin Argumente für eine mögliche Zinswende zu sehen, reagierten die Anleger aber mit Verkäufen. Hierzulande fiel die Stimmung schon etwas besser aus, was vor allem einigen überzeugenden Quartalszahlen zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...