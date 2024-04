London (ots/PRNewswire) -- Führende Hersteller von Vaping-Produkten bekräftigen ihre seit langem vertretene Haltung gegen gefälschte und illegale Produkte weltweit- Seit Mitte 2021 wurden in Zusammenarbeit mit den Behörden Einrichtungen von fast 230 Herstellern von Fälschungen stillgelegt.- Grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden bei beschlagnahmten Fälschungen und eingeleiteten Markenrechtsstreitigkeiten in verschiedenen MärktenDie weltweit führenden Vaping-Marken ELFBAR und LOST MARY gaben die jüngsten Ergebnisse ihrer fortgesetzten globalen Maßnahmen gegen Fälschungen und die Bekämpfung illegaler Produkte bekannt."Beide Marken haben eine umfassende Strategie umgesetzt, die proaktiv die Interessengruppen verschiedener Sektoren einbezieht, darunter Regulierungsbehörden, Handelsverbände, Großhändler, Einzelhändler, Medien und Verbrauchergruppen, um gemeinsam gegen die illegale Verbreitung von E-Zigarettenen zu kämpfen", sagte Victor Xiao, globaler Vizepräsident von ELFBAR und LOST MARY, am 26. April, dem Welttag des geistigen Eigentums.ELFBAR und LOST MARY enthüllen ihre Bemühungen, die Verbreitung illegaler E-Zigaretten einzudämmen. Dazu gehören unter anderem die proaktive Zusammenarbeit mit Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt, das Eintreten für eine konsequente Durchsetzung der Vorschriften, die gerichtliche Verfolgung von Markenrechtsverletzungen, das Ausschalten von Fälschungsherstellern, das Scannen und Aufspüren von gefälschten Produkten in Einzelhandelskanälen, die Einbindung von Einzelhandelsgruppen und die Durchführung von Kampagnen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit.In Großbritannien: Bekämpfung des illegalen Handels auf EinzelhandelsebeneELFBAR und LOST MARY unterstützen die Kampagnen, die von der Association of Convenience Stores und der Scottish Grocers' Federation - den britischen Handelsverbänden für Convenience Stores - gestartet wurden.Durch die Partnerschaft mit FACT, einem Pionier im Bereich des Schutzes des geistigen Eigentums, der qualitativ hochwertige Ermittlungen, Nachforschungen und digitale Forensik anbietet, werden die Einzelhändler ermutigt, einen Beitrag zu leisten, indem sie illegale E-Zigaretten an Crimestoppers oder ihr lokales Trading Standards Team melden - ein Teil der Strategie, die beide Marken verfolgt haben, zusammen mit den Bemühungen, das Bewusstsein für illegale E-Zigaretten mit Unterstützung von FACT zu erhöhen."Um unsere gemeinsamen Bemühungen gegen illegale E-Zigaretten weiter zu verstärken, befürworten wir auch ein Lizenzierungssystem, um ein strukturiertes System zur Überprüfung von Einzelhändlern zu gewährleisten", sagte Eve Peters, Direktorin für Regierungsangelegenheiten für beide Vaping-Marken in Großbritannien."Dies sind nur einige der vielen Schritte, die wir unternommen haben, um unser Engagement für ein optimales Vaping-Erlebnis für erwachsene Nutzer auf ihrem Weg zur Raucherentwöhnung aufrechtzuerhalten", fügte sie hinzu.In China: Zerschlagung der Lieferkette für FälschungenELFBAR und LOST MARY unterstützen seit Juni 2021, als die Marken diese Kampagne starteten, die Bemühungen der chinesischen Behörden zur Bekämpfung von Produktfälschungen.Bislang wurden landesweit 229 Fabriken, Lagerhäuser, Händler und Logistikdienstleister, die in den Handel mit gefälschten Waren verwickelt sind, im Rahmen der Durchsetzungsmaßnahmen stillgelegt. Mehrere Millionen und mehr gefälschte ELFBAR, EBDESIGN und LOST MARY E-Zigaretten wurden beschlagnahmt.Allein im Jahr 2022 leiteten beide Marken 118 Strafverfahren gegen Hersteller gefälschter Produkte ein, von denen viele inzwischen nach Südostasien abgewandert sind. Dies hat dazu geführt, dass immer mehr gefälschte E-Zigaretten der Marken ELFBAR, EBDESIGN und LOST MARY zusammengebaut und auf verschiedene Märkte, vor allem in die USA, geschmuggelt werden.In Südostasien und den USA: Warnung vor wuchernden FälschungenUm mit dem weltweiten Kampf gegen Fälschungen Schritt zu halten, werden grenzüberschreitende Kooperationen mit den Behörden für geistiges Eigentum in verschiedenen südostasiatischen Märkten aufgebaut.Im Oktober 2023 beschlagnahmten und zerstörten die Strafverfolgungsbehörden im vietnamesischen B\u1eafc Ninh in einem Lagerhaus über 103.000 Vaping-Produkte, darunter 97.000 gefälschte ELFBAR-E-Zigaretten. Bei einer separaten Razzia bei einem Hersteller von gefälschten Produkten wurden mehr als 108.000 E-Zigaretten beschlagnahmt und vernichtet, von denen viele mit der Marke EBDESIGN versehen waren.Die Ergebnisse der beiden Durchsetzungsserien deckten nur einen Bruchteil der weit verbreiteten Fälschungen auf, die auf einigen Märkten hergestellt und geschmuggelt wurden.ELFBAR hat wiederholt bestätigt, dass die derzeit in den USA erhältlichen Produkte der Marken ELFBAR und EBDESIGN nicht von der Marke hergestellt, ausgeliefert, geliefert oder vermarktet werden. ELFBAR und EBDESIGN liefern seit Mai 2023 keine Produkte mehr in die USA und haben ein großes Marktvakuum hinterlassen, das nun mit Fälschungen und Klonen gefüllt ist.Mehrere globale Märkte: Erkennen von Fälschungen im EinzelhandelSeit September 2022 haben ELFBAR und LOST MARY eine vielschichtige Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden aufgebaut, um entschlossen gegen gefälschte E-Zigaretten auf Märkten wie Großbritannien, den Niederlanden, der Tschechischen Republik, der Slowakei, den Vereinigten Arabischen Emiraten und anderen vorzugehen.Zehntausende von gefälschten ELFBAR- und LOST MARY-Geräten wurden seitdem in 104 Einzelhandelsgeschäften beschlagnahmt, in denen die illegalen Produkte gefunden wurden.Die jahrelangen Bemühungen in Russland haben dazu geführt, dass eine Reihe von Markenverletzungsverfahren vor Gericht eingeleitet wurden, wobei 1.217 bzw. 29 positive Urteile für ELFBAR und LOST MARY ergangen sind."Während wir uns mit den Regulierungsbehörden in verschiedenen Märkten zusammentun, um die Vaping-Branche vernünftig zu regulieren und einen fairen und gerechten Markt zu fördern, fordern wir erwachsene Nutzer auf, das Produkt vor dem Kauf vorsichtig zu identifizieren und zu authentifizieren", sagte Victor Xiao und fügte hinzu, dass die Marken wirksamere Maßnahmen gegen die Klonherstellung und den Schmuggel entlang der vorgelagerten Handelswege fordern."Geschmuggelte Produkte enthalten ebenso viel nicht zurückverfolgbare Substanz für die Nutzer wie sie die Langlebigkeit der Branche insgesamt gefährden", kommentierte er.Informationen zu ELFBARELFBAR ist ein Pionier und Innovator in der globalen Vaping-Industrie. Seit seiner Gründung 2018 hat das Unternehmen neue Grenzen erforscht, indem es ein unverwechselbares und vielfältiges Vaping-Erlebnis mit Innovation als Kernstück bietet.ELFBAR engagiert sich weiterhin für die Prävention des Zugangs von Jugendlichen und für ein nachhaltiges Wachstum in seiner unerschütterlichen Verantwortung als führende Marke, die von Dutzenden von Millionen erwachsenen Rauchern und Ex-Rauchern auf ihrem Weg der Raucherentwöhnung weltweit bevorzugt und genutzt wird.Für weitere Informationen über die Marke ELFBAR und ihre Produkte besuchen Sie bitte elfbar.com.Informationen zu LOST MARYDer globale Vaping-Innovator LOST MARY hat es sich zur Aufgabe gemacht, den wahren Wert des Vapings zu entdecken, Trends in der Branche zu setzen und Maßstäbe für die Produktqualität zu setzen.Seit Jahren ist LOST MARY bestrebt, sich von traditionellen Produktformen zu lösen, neue Wege der Innovation zu beschreiten und mit neuen Designs, Technologien und Geschmacksrichtungen das bestmögliche Nutzererlebnis zu schaffen.Seit seiner Gründung 2021 hat LOST MARY seine Präsenz auf mehr als 50 Märkte weltweit ausgedehnt, wo Millionen von erwachsenen Nutzern seine Produkte bevorzugen. Nach Angaben Dritter gehört LOST MARY in vielen globalen Märkten zu den Top-E-Zigaretten-Marken, was Markenbekanntheit und Umsatzvolumen angeht.Derzeit besitzt die Marke mehr als 200 Patente auf mehreren Märkten weltweit.Für weitere Informationen über LOST MARY und seine Produkte besuchen Sie bitte unsere Website lostmary.com.