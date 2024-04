Bitcoin: Viel zu erfolgreich? Das könnte jetzt drohen

Der Bitcoin Kurs gibt abermals um rund 2,5 Prozent nach und notiert damit unter 63.000 US-Dollar. Vom Allzeithoch korrigierte BTC über 10.000 US-Dollar. Dennoch bewegt sich BTC stabil über dem Schlüsselsupport bei 60.000 US-Dollar. Grund für den jüngsten Rücksetzer dürften neue Makro-Daten aus den USA sein.

Der jüngste Kursrutsch bei Bitcoin lässt sich nämlich zeitlich auf wichtige Wirtschaftsindikatoren zurückführen, insbesondere auf den Kernindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) ohne Lebensmittel und Energie. Dieser Index stieg im März im Jahresvergleich um 2,8 Prozent, unverändert gegenüber Februar und etwas höher als erwartet. Die Ausgaben der Verbraucher erhöhten sich um 0,8 Prozent gegenüber dem Vormonat, was die Einkommenssteigerungen von 0,5 Prozent übertraf. Der PCE ist dabei der präferierte Indikator der Federal Reserve.

March PCE core MoM came in as expected +0.3%, while PCE core YoY +2.8% vs +2.7%E. We will hear talk today that while inflation is OK, inflation progress is "stalling" which gives the Fed license to hold off on cutting rates until late-2024. pic.twitter.com/4zAB2wgrEU - Gary Black (@garyblack00) April 26, 2024

Die Inflationsberichte am Morgen fielen dabei nicht so schlimm wie mitunter erwartet aus. Jedoch warnen Experten davor, sich vorschnell darauf zu verlassen, dass die Inflation vollständig unter Kontrolle ist oder dass die Fed in naher Zukunft die Zinssätze senken wird. Denn aktuell sehen wir eine Manifestation der Teuerung auf einem Niveau, das deutlich über der Vorstellung der Notenbanker liegt. Mit einer Inflation, die zwei Jahre nach ihrem ersten Anstieg auf das höchste Niveau seit mehr als 40 Jahren andauert, beobachten die Zentralbankpolitiker die Daten noch intensiver. Die Fed strebt eine Inflation von 2 Prozent an, eine Marke, die der Kern-PCE in den letzten drei Jahren überschritten hat. Für Zinssenkungen scheint es damit noch zu früh, auch weil die US-Wirtschaft weiter robust bleibt.

Still a very clear downtrend in Core PCE Even though we see small upticks now and then, the bottom line is that inflation is steadily moving towards the Fed's 2.0% target. That's what really matters at this point for economic stability.



Core PCE came in at 2.8%, the least… pic.twitter.com/VbdSJTBwXh - BACH (@MortensenBach) April 26, 2024

Doch ist das Schlimmste jetzt überstanden und eingepreist? Weitere On-Chain-Daten offenbaren die Gefahr, dass der nächste Kursrutsch schon bevorsteht. Möglicherweise ist der Bitcoin Kurs eben im April 2024 noch nicht genug abgekühlt, um wirklich eine nachhaltige aufwärtsgerichtete Trendbewegung zu etablieren.

Zu viele Bitcoin-Gewinne? Das macht Sorgen

Aktuelle Daten von Glassnode zeigen, dass die unrealisierten Gewinne innerhalb des Bitcoin-Bestandes vor einem Halving-Ereignis so hoch waren wie nie zuvor, gemessen am MVRV (Market Value to Realized Value). Der MVRV-Index liegt derzeit bei 2,26, sodass die durchschnittliche Einheit von Bitcoin einen Buchgewinn von 126 Prozent aufgebaut hat. Diese On-Chain-Daten deuten darauf hin, dass viele Bitcoin-Inhaber historisch hohe Gewinne verbuchen, was potenziell die Gefahr von Gewinnmitnahmen birgt.

Currently, the unrealized profit held within the Bitcoin supply is the largest it has ever been moving into a Halving event (as measured by MVRV).



In other words, investors are holding the largest paper gains relative to their cost basis as of a halving date. With the MVRV… pic.twitter.com/d5M6YPYit4 - glassnode (@glassnode) April 26, 2024

Im Vergleich zu den letzten Halvings liegt der heutige Wert deutlich höher - gut möglich, dass der Kurs vorerst noch etwas abkühlt. Dennoch ist der Status quo 2024 auch anders - denn die institutionelle Adoption weckt starke Fantasie, sodass viele langfristige HODLER wohl erst bei deutlich höheren Kursen über einen Verkauf nachdenken dürften.

Bitcoin Prognose: Darauf kommt es jetzt an

Die institutionelle Akzeptanz von Bitcoin nimmt deutlich zu. Ein signifikanter Durchbruch erfolgte im Januar mit der Zulassung von Bitcoin-Spot-ETFs in den USA, gefolgt von ähnlichen Entwicklungen in Hongkong. Weitere bedeutende Märkte wie Japan, Singapur, Südkorea und das chinesische Festland stehen kurz davor, institutionelles Kapital in den Bitcoin-Sektor zu lenken. Zudem plant Morgan Stanley mit einem verwalteten Vermögen von rund 1,2 Billionen US-Dollar seinen 15.000 Beratern zu empfehlen, ihren Kunden den Kauf von Bitcoin ETFs anzubieten. Die institutionelle Offensive für den Verkauf von Bitcoin-ETFs steht somit erst bevor.

Angesichts eines bereits knappen Angebots könnte der zunehmende Nachfragedruck besonders bullische Auswirkungen haben.

Supply (flow) is now irrelevant.



It's ALL about stock!



Bitcoin managed to increase stock WITHOUT crashing price (indeed, while increasing market cap beyond $ 1T). Not many assets have reached 'monetary' status (high S2F + high value), only gold, real estate, and now bitcoin. - PlanB (@100trillionUSD) April 21, 2024

So verweist auch der folgende Analyst auf die Relevanz der Bitcoin-ETFs. Zuletzt wurden hier täglich mehr Bitcoins verkauft als gekauft. Verkaufsdruck ist also da. Solange dieser anhält, dürfte eine nachhaltige Erholung von Bitcoin Wunschdenken bleiben.

ETFs Sold 1900 BTC ($120M) Today



This is the market to watch. pic.twitter.com/PjLLUObQ14 - Thomas | heyapollo.com (@thomas_fahrer) April 25, 2024

