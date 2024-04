CALHOUN, Georgia, April 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) hat heute für das erste Quartal 2024 einen Nettogewinn von 105 Mio. USD und einen Gewinn pro Aktie (Earnings per Share, "EPS") von 1,64 USD bekannt gegeben. Der bereinigte Nettogewinn lag bei 119 Mio. USD und der bereinigte EPS bei 1,86 USD. Der Nettoumsatz für das erste Quartal 2024 belief sich auf 2,7 Mrd. USD, was einem Rückgang von 4,5 % wie berichtet und 5,5 % auf historischen und konstanter Basis gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im ersten Quartal 2023 meldete das Unternehmen einen Nettoumsatz von 2,8 Mrd. USD, einen Nettogewinn von 80 Mio. USD und einen EPS von 1,26 USD. Der bereinigte Nettogewinn lag bei 112 Mio. USD und der bereinigte EPS bei 1,75 USD.



Jeff Lorberbaum, Chairman und CEO des Unternehmens, kommentierte die Ergebnisse des ersten Quartals wie folgt: "Obwohl sich der wirtschaftliche Gegenwind auf den Umsatz, die Gewinnspannen und den Produktmix der Branche auswirkt, spiegeln die Ergebnisse des ersten Quartals die positiven Auswirkungen der Maßnahmen wider, die wir zur Verbesserung unserer Leistung ergreifen. Unser Gewinn pro Aktie stieg im Vergleich zum Vorjahr aufgrund von Umstrukturierungen, Produktivitätsinitiativen und Vorteilen durch niedrigere Rohstoff- und Energiekosten, die teilweise durch eine schwächere Preisgestaltung und den Produktmix ausgeglichen wurden.

In allen Regionen blieben die Marktbedingungen ähnlich wie im vorangegangenen Quartal, mit erheblichem Druck auf die Preise und den Produktmix aufgrund des Wettbewerbs in der Branche um das Volumen. Obwohl sich die Entwicklung verlangsamt, übertrifft der gewerbliche Kanal weiterhin die Entwicklung im Wohnungsbau. Der Wohnungsumbau bleibt aufgrund der geringen Verkaufszahlen im Wohnungsbau und der Auswirkungen der Inflation auf die Ermessensausgaben schwach. Einzelhändler haben berichtet, dass die Verbraucher zögern, größere Projekte in Angriff zu nehmen, wobei der Druck bei Bodenbelägen größer ist, da die meisten Ersatzbeschaffungen leicht verschoben werden können.

Unsere Teams konzentrieren sich weiterhin darauf, das kurzfristige Umfeld zu meistern, Verkaufschancen zu nutzen, kontrollierbare Kosten zu senken und Umstrukturierungsinitiativen abzuschließen. Wir steuern unsere Produktion weiterhin so, dass die Lagerbestände mit der Marktnachfrage übereinstimmen. Um den Absatz anzukurbeln, investieren wir in die Einführung neuer Produkte mit verbesserten Eigenschaften und in ein Merchandising, das den Wert unserer Kollektionen vermittelt. Angesichts des Inflationsdrucks bei Löhnen, Sozialleistungen und anderen Posten werden wir weiterhin zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um unsere Kostenstruktur zu reduzieren und die Produktivität zu verbessern.

Für das erste Quartal berichtete das Segment Global Ceramic einen Rückgang des Nettoumsatzes um 1,4 % bzw. 5,0 % auf historischer und konstanter Basis gegenüber dem Vorjahr. Die operative Marge des Segments lag bei 4,7 % wie berichtet bzw. bei 5,0 % auf bereinigter Basis, was auf die ungünstigen Auswirkungen von Preisen und Produktmix sowie Währungseffekten zurückzuführen ist, die teilweise durch niedrigere Inputkosten und Produktivitätssteigerungen ausgeglichen wurden. Im gesamten Segment führen unsere Investitionen in neue Druck-, Polier- und Rektifiziertechnologien zu höherwertigen Stilen und Formaten, die unseren Mix verbessern. Wir führen dekorative Innovationen mit neuen Glasuren, dreidimensionalen Oberflächen und aktualisierten handwerklichen Mosaiken ein. In den USA kam es im Januar witterungsbedingt zu Betriebsunterbrechungen in einer Reihe unserer Produktionsstätten und Servicezentren, was sich auf unsere Kosten und Einnahmen auswirkte. Darüber hinaus hat die US-Keramikfliesenbranche als Reaktion auf das weit verbreitete Dumping von Keramikfliesen auf dem US-Markt eine Petition gegen Indien eingereicht und erwartet Zölle zwischen 400 und 800 % sowie zusätzliche Zölle für Subventionen. Andere Länder, in denen wir tätig sind, erwägen ähnliche Maßnahmen gegen Indien. In Europa verzeichnen wir nach unserer jüngsten Kapazitätserweiterung ein robustes Wachstum des Absatzes von Porzellanplatten, und auch unsere neuen Premiumprodukte haben den Absatz begünstigt. In Mexiko und Brasilien optimieren wir unseren Vertrieb und verbessern unsere Abläufe. Wir setzen in jedem Land neue Vertriebs- und Produktstrategien um, damit sich unsere Marken auf dem Markt ergänzen.

Im ersten Quartal verringerte sich der Nettoumsatz unseres Segments Flooring Rest of the World um 7,4 % (wie berichtet) bzw. um 5,9 % auf konstanter Basis gegenüber dem Vorjahr. Die operative Marge des Segments betrug 9,7 % (wie berichtet) bzw. 10,1 % auf bereinigter Basis, was auf die ungünstigen Auswirkungen von Preisen und Produktmix zurückzuführen ist, die teilweise durch niedrigere Inputkosten, weniger Restrukturierungsmaßnahmen, ein höheres Verkaufsvolumen und Produktivitätssteigerungen ausgeglichen wurden. Unsere Märkte blieben trotz rückläufiger Inflation schwach. In diesem Quartal stiegen unsere Absatzmengen gegenüber dem niedrigen Niveau des Vorjahres, was ein Hinweis auf sich verbessernde Trends in unseren Kategorien sein könnte. Unsere Ergebnisse wurden durch den Preisdruck beeinträchtigt, da wir auf stark umkämpften Märkten niedrigere Inputkosten weitergegeben haben. Wir haben die Umstrukturierung unseres LVT-Programms für Wohngebäude mit den erwarteten Einsparungen abgeschlossen. Die Umstellung führt zu einem beträchtlichen Wachstum des Absatzes unserer starren LVT, die die auslaufenden flexiblen Produkte ersetzen. Bei der Isolierung haben wir in letzter Zeit eine Erhöhung der Materialkosten erlebt und erhöhen unsere Preise entsprechend. In unserem Plattengeschäft sind die Margen aufgrund der Unterauslastung der Industriekapazitäten im Vergleich zu zyklisch hohen Werten in der Vergangenheit gesunken, was teilweise durch eine Verbesserung des Mixes in unseren dekorativen Kollektionen ausgeglichen wurde. Wir haben selektive Preiserhöhungen bei unseren Platten angekündigt, um den steigenden Materialkosten Rechnung zu tragen.

Im ersten Quartal verringerte sich der Umsatz unseres Segments Flooring North America um 5,6 % gegenüber dem Vorjahr. Die operative Marge des Segments betrug 5,0 % (wie berichtet) bzw. 5,3 % auf bereinigter Basis, was auf niedrigere Inputkosten und Produktivitätssteigerungen zurückzuführen ist, die teilweise durch die ungünstigen Auswirkungen von Preisen und Produktmix ausgeglichen wurden. Der Umsatz verbesserte sich im Laufe des Quartals, obwohl viele Einzelhändler und einige unserer Einrichtungen im Januar witterungsbedingt vorübergehend geschlossen waren. Aufgrund des Optimismus der Bauherren dürfte sich der Absatz neuer Einfamilienhäuser im Laufe des Jahres verbessern, was sich positiv auf unser Bodenbelagsgeschäft auswirken wird. Der Verkauf von Gewerbeimmobilien übertrifft weiterhin den von Wohnimmobilien, angeführt von den Bereichen Gastgewerbe, Einzelhandel und Regierung. Einzelhändler nehmen unsere neuen Produkteinführungen für den Wohnbereich sehr gut an, darunter PetPremier-Teppichböden und unsere preisgekrönten robusten PureTech-Dielen. Wir optimieren den Absatz in unserem koordinierten Zubehör- und Gummizierteilegeschäft und bauen unser Vliesstoffgeschäft mit neuen Kunden und Produkterweiterungen aus. Unsere LVT-Anlage an der Westküste der USA steigert ihre Produktion, und die Umstrukturierungsinitiativen für unsere LVT-Anlage in Georgia werden derzeit umgesetzt.

Die Bodenbelagsbranche scheint die Talsohle dieses Zyklus erreicht zu haben, und wir steuern die kontrollierbaren Aspekte unseres Geschäfts, um unsere Ergebnisse zu verbessern. Wir werden unsere Kosten durch laufende Umstrukturierungsmaßnahmen und zusätzliche Produktivitätsinitiativen weiter senken. Wir passen die Produktion an die Marktnachfrage an, um das Umlaufvermögen zu kontrollieren, das unsere nicht absorbierten Gemeinkosten erhöht. Um den Umsatz und die Margen zu steigern, verbessern wir unser Produktangebot mit einzigartigen Merkmalen und investieren in neues Merchandising. In diesem Jahr schließen wir unsere Erweiterungsprojekte für LVT, Quarz-Arbeitsplatten und Premium-Laminat ab, um unsere Produkte mit dem größten Wachstumspotenzial zu fördern, wenn sich der Markt erholt. Unsere anderen Kapitalinvestitionen konzentrieren sich auf Kostensenkungen, Produktinnovationen oder die Aufrechterhaltung unseres Geschäfts. Aufgrund der Ferienzeiten in Europa ist unser Umsatz im zweiten Quartal saisonbedingt höher als im dritten Quartal. Angesichts dieser Faktoren erwarten wir für das zweite Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,68 bis 2,78 USD, ohne Berücksichtigung etwaiger Restrukturierungs- oder anderer einmaliger Aufwendungen.

Der Absatz von Bodenbelägen im Wohnbereich dürfte den größten Beitrag zur Erholung leisten, da sich das Verbrauchervertrauen verbessert, der Wohnungsmarkt anzieht und aufgeschobene Renovierungsprojekte in Angriff genommen werden. Die Verkäufe bestehender Häuser werden sich normalisieren und sind ein bedeutender Katalysator für Bodenbeläge, da Hausbesitzer diese häufiger vor dem Verkauf einer Immobilie oder kurz nach dem Kauf ersetzen. In allen unseren Regionen hat der Wohnungsbau nicht mit der Haushaltsbildung Schritt gehalten, und es wird noch viele Jahre lang erheblicher Wohnungsbau erforderlich sein, um diesen Bedarf zu decken. Außerdem sind mit zunehmendem Alter der Häuser vermehrt Investitionen in den Umbau erforderlich, um den Wert der Immobilie zu erhalten. Als weltgrößter Hersteller von Bodenbelägen gehen wir davon aus, dass wir von unserer Markenführung, unseren Investitionen in neue Kapazitäten und den jüngsten Übernahmen erheblich profitieren werden, wenn sich der Bodenbelagsmarkt erholt. Wir haben die Produkte, um die Verbraucher zu begeistern, die Infrastruktur, um einen hervorragenden Service zu bieten, und die Bilanzstärke, um in neue Geschäftsmöglichkeiten zu investieren."

Mohawk Industries ist der weltweit führende Produzent von Fußbodenbelägen und stellt Produkte zur Optimierung von Wohn- und Gewerbeflächen auf der ganzen Welt her. Die vertikal integrierten Fertigungs- und Vertriebsprozesse von Mohawk bieten Wettbewerbsvorteile bei der Herstellung von Teppichen/Matten, Teppich-, Fliesen-, Laminat-, Holz-, Stein- und Vinylböden. Mit unserer branchenführenden Innovationskraft haben wir Produkte und Technologien entwickelt, mit denen sich unsere Marken von anderen Produkten abheben und die alle Anforderungen für Um- und Neubauten erfüllen. Unsere Marken gehören zu den bekanntesten in der Branche und umfassen American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, GH Commercial, Godfrey Hirst, Grupo Daltile, IVC Commercial, IVC Home, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Mohawk Home, Pergo, Quick-Step, Unilin und Vitromex. In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich Mohawk von einem amerikanischen Teppichhersteller zum weltweit größten Unternehmen für Bodenbeläge mit Niederlassungen in Australien, Brasilien, Europa, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Russland und den Vereinigten Staaten entwickelt.

Einige der Aussagen in den unmittelbar vorangehenden Abschnitten, insbesondere Prognosen zur zukünftigen Unternehmensleistung, zu den Geschäftsaussichten, den Wachstums- und Betriebsstrategien und ähnlichen Angelegenheiten, sowie diejenigen Aussagen, die die Worte "könnten", "sollten", "glaubt", "nimmt an", "erwartet" und "schätzt" oder ähnliche Begriffe enthalten, stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" dar. Für diese Aussagen beansprucht Mohawk den "Safe Harbor"-Schutz für zukunftsgerichtete Aussagen, der im Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten ist. Es kann nicht garantiert werden, dass die zukunftsgerichteten Aussagen korrekt sind, da sie auf vielen Annahmen beruhen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Die folgenden wichtigen Faktoren können dazu führen, dass die zukünftigen Ergebnisse abweichen: Änderungen der wirtschaftlichen oder branchenbezogenen Bedingungen; Wettbewerb; Inflation und Deflation bei Frachtkosten, Rohstoffpreisen und anderen Inputkosten; Inflation und Deflation auf den Verbrauchermärkten; Währungsschwankungen; Energiekosten und -versorgung; Zeitpunkt und Höhe von Investitionen; Zeitpunkt und Umsetzung von Preiserhöhungen für die Produkte des Unternehmens; Wertminderungsaufwendungen; Identifizierung und Abschluss von Übernahmen zu günstigen Bedingungen, falls möglich; Integration von Übernahmen; internationaler Betrieb; Einführung neuer Produkte; Rationalisierung des Betriebs; Steuern und Steuerreform; Produkt- und andere Ansprüche; Rechtsstreitigkeiten; geopolitische Konflikte; regulatorische und politische Veränderungen in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist; und andere Risiken, die in den SEC-Berichten und öffentlichen Bekanntmachungen von Mohawk genannt werden.

Telefonkonferenz am 26. April 2024 um 11:00 Uhr Eastern Time

Um über das Internet an der Telefonkonferenz teilzunehmen, besuchen Sie bitte http://ir.mohawkind.com/events/event-details/mohawk-industries-inc-1st-quarter-2024-earnings-call. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, müssen Sie sich im Voraus unter https://dpregister.com/sreg/10188065/fc2a593c61 registrieren, um eine persönliche Identifikationsnummer zu erhalten. Sie können am Tag der Konferenz auch die Nummer 1-833-630-1962 (USA/Kanada) oder 1-412-317-1843 (international) wählen, um Hilfe von der Vermittlung zu erhalten. Eine Aufzeichnung ist bis zum 24. Mai 2024 unter der Nummer 1-877-344-7529 (USA/Kanada) oder 1-412-317-0088 (international) verfügbar, wobei der Zugangscode 5217402 eingegeben werden muss.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) Three Months Ended (In millions, except per share data) March 30, 2024 April 1, 2023 Net sales $ 2,679.4 2,806.2 Cost of sales 2,029.9 2,162.8 Gross profit 649.5 643.4 Selling, general and administrative expenses 502.9 517.7 Operating income 146.6 125.7 Interest expense 14.9 17.1 Other (income) expense, net (1.1 ) (0.6 ) Earnings before income taxes 132.8 109.2 Income tax expense 27.8 28.9 Net earnings including noncontrolling interests 105.0 80.3 Net earnings attributable to noncontrolling interests - 0.1 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 105.0 80.2 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.65 1.26 Weighted-average common shares outstanding - basic 63.7 63.6 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.64 1.26 Weighted-average common shares outstanding - diluted 64.0 63.8

Other Financial Information Three Months Ended (In millions) March 30, 2024 April 1, 2023 Net cash provided by operating activities $ 183.7 257.3 Less: Capital expenditures 86.8 128.5 Free cash flow $ 96.9 128.8 Depreciation and amortization $ 154.2 169.9

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (In millions) March 30, 2024 April 1, 2023 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 658.5 572.9 Short-term investments - 150.0 Receivables, net 2,007.2 2,052.3 Inventories 2,527.7 2,729.9 Prepaid expenses and other current assets 528.3 556.0 Total current assets 5,721.7 6,061.1 Property, plant and equipment, net 4,885.1 4,946.0 Right of use operating lease assets 413.6 396.1 Goodwill 1,140.2 2,022.5 Intangible assets, net 853.8 893.0 Deferred income taxes and other non-current assets 517.1 444.8 Total assets $ 13,531.5 14,763.5 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 931.5 1,056.5 Accounts payable and accrued expenses 2,079.3 2,155.4 Current operating lease liabilities 109.3 106.5 Total current liabilities 3,120.1 3,318.4 Long-term debt, less current portion 1,694.5 2,265.1 Non-current operating lease liabilities 321.8 304.1 Deferred income taxes and other long-term liabilities 747.3 770.2 Total liabilities 5,883.7 6,657.8 Total stockholders' equity 7,647.8 8,105.7 Total liabilities and stockholders' equity $ 13,531.5 14,763.5

Segment Information As of or for the Three Months Ended (In millions) March 30, 2024 April 1, 2023 Net sales: Global Ceramic $ 1,044.8 1,059.3 Flooring NA 900.2 953.4 Flooring ROW 734.4 793.5 Consolidated net sales $ 2,679.4 2,806.2 Operating income (loss): Global Ceramic $ 48.8 63.3 Flooring NA 45.0 (2.0 ) Flooring ROW 70.9 75.2 Corporate and intersegment eliminations (18.1 ) (10.8 ) Consolidated operating income $ 146.6 125.7 Assets: Global Ceramic $ 4,978.1 5,499.4 Flooring NA 3,939.9 4,265.1 Flooring ROW 3,894.6 4,314.8 Corporate and intersegment eliminations 718.9 684.2 Consolidated assets $ 13,531.5 14,763.5

Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. Three Months Ended (In millions, except per share data) March 30, 2024 April 1, 2023 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 105.0 80.2 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 7.9 32.0 Inventory step-up from purchase accounting - 3.3 Legal settlements, reserves and fees 8.8 1.0 Adjustments of indemnification asset 2.4 (0.9 ) Income taxes - adjustments of uncertain tax position (2.4 ) 0.9 Income tax effect of adjusting items (2.9 ) (4.6 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 118.8 111.9 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.86 1.75 Weighted-average common shares outstanding - diluted 64.0 63.8

Reconciliation of Total Debt to Net Debt (In millions) March 30, 2024 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 931.5 Long-term debt, less current portion 1,694.5 Total debt 2,626.0 Less: Cash and cash equivalents 658.5 Net debt $ 1,967.5

Reconciliation of Net Earnings (Loss) to Adjusted EBITDA Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended (In millions) July 1,

2023 September 30,

2023 December 31,

2023 March 30,

2024 March 30,

2024 Net earnings (loss) including noncontrolling interests $ 101.2 (760.3 ) 139.4 105.0 (414.7 ) Interest expense 22.9 20.1 17.4 14.9 75.3 Income tax expense 26.8 15.0 14.2 27.8 83.8 Net (earnings) loss attributable to noncontrolling interests - (0.2 ) 0.1 - (0.1 ) Depreciation and amortization(1) 156.6 149.6 154.2 154.2 614.6 EBITDA 307.5 (575.8 ) 325.3 301.9 358.9 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 33.7 47.6 6.0 5.4 92.7 Inventory step-up from purchase accounting 1.3 (0.1 ) - - 1.2 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles - 876.1 1.6 - 877.7 Legal settlements, reserves and fees 48.0 43.5 (4.7 ) 8.8 95.6 Adjustments of indemnification asset (0.1 ) (1.9 ) (0.1 ) 2.4 0.3 Adjusted EBITDA $ 390.4 389.4 328.1 318.5 1,426.4 Net debt to adjusted EBITDA 1.4

(1)Includes accelerated depreciation of $8.0 million for Q2 2023, ($0.5) million for Q3 2023, $2.6 million for Q4 2023 and $2.4 million for Q1 2024.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales Three Months Ended (In millions) March 30, 2024 April 1, 2023 Mohawk Consolidated Net sales $ 2,679.4 2,806.2 Adjustment for constant shipping days 16.8 - Adjustment for constant exchange rates 4.4 - Adjustment for acquisition volume (47.8 ) - Adjusted net sales $ 2,652.8 2,806.2

Three Months Ended March 30, 2024 April 1, 2023 Global Ceramic Net sales $ 1,044.8 1,059.3 Adjustment for constant shipping days 5.4 - Adjustment for constant exchange rates 3.8 - Adjustment for acquisition volume (47.8 ) - Adjusted net sales $ 1,006.2 1,059.3

Flooring ROW Net sales $ 734.4 793.5 Adjustment for constant shipping days 11.4 - Adjustment for constant exchange rates 0.6 - Adjusted net sales $ 746.4 793.5

Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit Three Months Ended (In millions) March 30, 2024 April 1, 2023 Gross Profit $ 649.5 643.4 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 5.5 29.1 Inventory step-up from purchase accounting - 3.3 Adjusted gross profit $ 655.0 675.8

Adjusted gross profit as a percent of net sales 24.4 % 24.1 %

Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses Three Months Ended (In millions) March 30, 2024 April 1, 2023 Selling, general and administrative expenses $ 502.9 517.7 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (2.4 ) (3.1 ) Legal settlements, reserves and fees (8.8 ) (1.0 ) Adjusted selling, general and administrative expenses $ 491.7 513.6

Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 18.4 % 18.3 %

Reconciliation of Operating Income (Loss) to Adjusted Operating Income (Loss) Three Months Ended (In millions) March 30, 2024 April 1, 2023 Mohawk Consolidated Operating income $ 146.6 125.7 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 7.9 32.2 Inventory step-up from purchase accounting - 3.3 Legal settlements, reserves and fees 8.8 1.0 Adjusted operating income $ 163.3 162.2

Adjusted operating income as a percent of net sales 6.1 % 5.8 %

Global Ceramic Operating income $ 48.8 63.3 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 3.9 0.7 Inventory step-up from purchase accounting $ - 2.9 Adjusted segment operating income $ 52.7 66.9

Adjusted segment operating income as a percent of net sales 5.0 % 6.3 %

Flooring NA Operating income (loss) $ 45.0 (2.0 ) Adjustments to segment operating income (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 0.9 7.0 Legal settlements, reserves and fees 1.9 - Adjusted segment operating income $ 47.8 5.0

Adjusted segment operating income as a percent of net sales 5.3 % 0.5 %

Flooring ROW Operating income $ 70.9 75.2 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 3.1 24.5 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up - 0.4 Adjusted segment operating income $ 74.0 100.1

Adjusted segment operating income as a percent of net sales 10.1 % 12.6 %

Corporate and intersegment eliminations Operating (loss) $ (18.1 ) (10.8 ) Adjustments to segment operating (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs - - Legal settlements, reserves and fees 6.9 1.0 Adjusted segment operating (loss) $ (11.2 ) (9.8 )

Reconciliation of Earnings Before Income Taxes to Adjusted Earnings Before Income Taxes Three Months Ended (In millions) March 30, 2024 April 1, 2023 Earnings before income taxes $ 132.8 109.2 Net earnings attributable to noncontrolling interests - (0.1 ) Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 7.9 32.0 Inventory step-up from purchase accounting - 3.3 Legal settlements, reserves and fees 8.8 1.0 Adjustments of indemnification asset 2.4 (0.9 ) Adjusted earnings before income taxes $ 151.9 144.5

Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense Three Months Ended (In millions) March 30, 2024 April 1, 2023 Income tax expense $ 27.8 28.9 Income taxes - adjustments of uncertain tax position 2.4 (0.9 ) Income tax effect of adjusting items 2.9 4.6 Adjusted income tax expense $ 33.1 32.6 Adjusted income tax rate 21.8 % 22.6 %

Das Unternehmen ergänzt seinen verkürzten Konzernabschluss, der in Übereinstimmung mit den US GAAP erstellt und präsentiert wird, um bestimmte nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Wie von den Regeln der Securities and Exchange Commission gefordert, stellen die obigen Tabellen eine Abstimmung der nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen des Unternehmens jeweils mit der am direktesten vergleichbaren US-GAAP-Kennzahl dar. Jede der oben genannten nicht-GAAP-konformen Kennzahlen sollte zusätzlich zu der vergleichbaren US-GAAP-Kennzahl berücksichtigt werden. Sie ist möglicherweise nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen vergleichbar, die von anderen Unternehmen gemeldet wurden. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen, wenn sie mit der entsprechenden US-GAAP-Kennzahl abgeglichen werden, seinen Anlegern wie folgt helfen: Nicht-GAAP-konforme Umsatzkennzahlen, die bei der Ermittlung von Wachstumstrends und beim Vergleich von Umsätzen mit früheren und zukünftigen Zeiträumen helfen, und nicht-GAAP-konforme Rentabilitätskennzahlen, die beim Verständnis der langfristigen Rentabilitätstrends des Unternehmens und beim Vergleich seiner Gewinne mit früheren und zukünftigen Zeiträumen helfen.

Das Unternehmen schließt bestimmte Posten von seinen nicht-GAAP-konformen Umsatzdaten aus, da diese Posten von Berichtszeitraum zu Berichtszeitraum stark variieren und die zugrunde liegenden Geschäftstrends verschleiern können. Zu den Posten, die von den nicht GAAP-konformen Umsatzkennzahlen des Unternehmens ausgeschlossen werden, gehören: Fremdwährungstransaktionen und -umrechnungen, mehr oder weniger Versandtage in einem Zeitraum und die Auswirkungen von Übernahmen.

Das Unternehmen schließt bestimmte Posten von seinen nicht-GAAP-konformen Rentabilitätskennzahlen aus, da diese Posten möglicherweise nicht auf die operative Kernleistung des Unternehmens schließen lassen oder nicht mit ihr in Zusammenhang stehen. Zu den Posten, die von den nicht GAAP-konformen Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens ausgeschlossen sind, gehören: Restrukturierungs-, Übernahme- und Integrationskosten sowie sonstige Kosten, Rechtsvergleiche, Rückstellungen und Gebühren, Wertminderungen von Firmenwerten und immateriellen Vermögenswerten mit unbestimmter Nutzungsdauer, Bilanzierung von Akquisitionen, einschließlich der Aufstockung von Vorräten aus der Bilanzierung von Akquisitionen, Anpassungen von Entschädigungsansprüchen, Anpassungen von unsicheren Steuerpositionen und steuerliche Umstrukturierungen in Europa.