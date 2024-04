Kalenderwoche 17 am KMU-Anleihemarkt (22.04. bis 26.04.2024) - der erste Green Bond der ABO Wind AG (ISIN: DE000A3829F5) erfährt eine hohe Investoren-Nachfrage in der aktuellen Zeichnungsphase. Das Zielvolumen der Anleihe in Höhe von 50 Mio. Euro wurde in dieser Woche bereits erreicht, dennoch können noch bis zum 2. Mai 2024 (12 Uhr) weitere Zeichnungsaufträge gestellt werden. Die Zinsspanne für den fünfjährigen Green Bond wurde unterdessen auf 7,50% bis 8,00 % p.a. eingegrenzt. Die Erlöse aus der Anleiheemission sollen für Wind-, Solar- und Speicherprojekte der ABO Wind AG verwendet werden. Die Elaris Holding GmbH, Muttergesellschaft der ELARIS AG, plant die Begebung einer Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro via Privatplatzierung. Mit den Erlösen aus der Anleiheemission soll das weitere Wachstum der ELARIS AG finanziert und das Working Capital gestärkt werden. Die ELARIS AG ist ein E-Mobility-Unternehmen und seit März 2024 im Freiverkehr der Börse München notiert.

Die Groß & Partner Grundstückentwicklungsgesellschaft mbH wird ebenfalls eine neue Unternehmensanleihe auflegen. Diese hat ein Volumen von bis zu 50 Mio. Euro und wird jährlich mit 10 % verzinst. Die neue vierjährige Anleihe 2024/28 soll der Refinanzierung der Groß & Partner-Anleihe 2020/25 (ISIN: DE000A254N04) mit einem ausstehenden Volumen von 50 Mio. Euro dienen. Die ...

