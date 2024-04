Vaduz (ots) -Mit einer feierlichen Einweihung ist das Dienstleistungszentrum Giessen (DLG) der Liechtensteinischen Landesverwaltung am Samstag, 27. April 2024 offiziell eröffnet worden. Nach der offiziellen Einweihungsfeier konnte das DLG von Interessierten im Laufe des Tages besichtigt werden. Das Gebäude wird ab dem 6. Mai 2024 in Betrieb genommen.Den Auftakt des Festakts bildeten die Ansprachen von Regierungschef Daniel Risch, Infrastrukturministerin Graziella Marok-Wachter und Architekt Ivan Cavegn. Regierungschef Daniel Risch betonte insbesondere die historischen Ausmasse des Neubaus: "Erstmals in der Geschichte der Liechtensteinischen Landesverwaltung werden im Dienstleistungszentrum acht Amtsstellen mit nahezu 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unter einem Dach täglich zusammenarbeiten." Dies sei ein grosser Schritt.Infrastrukturministerin Graziella Marok-Wachter nutzte die Gelegenheit, um auf das Bauprojekt zurückzublicken: "Es war ein langer Weg bis hierhin. Von der ersten Erstellung des Anlageprogramms und der Machbarkeitsstudie in den Jahren 2016 und 2017 bis zu den Finanzbeschlüssen des Landtags zwischen 2016 und 2023 war es ein Prozess, der viel Planung und Ausdauer verlangte." Es war ihr umso wichtiger, sich bei allen Personen zu bedanken, die am Bau beteiligt waren und deren Arbeit es ermöglichte, das moderne und bürgernahe Dienstleistungszentrum zu errichten. Es freue sie auch, dass nach aktuellem Kenntnisstand die Kosten für den Bau unterhalb des verfügbaren Verpflichtungskredits liegen würden.Die offizielle Einweihung endete mit der Segnung des Gebäudes durch Dompfarrer Michael Wimmer und einer symbolischen Schlüsselübergabe an die Bauherrschaft.Ab 11 Uhr konnten interessierte Besucherinnen und Besucher das dreistöckige Gebäude besichtigen und sich ein Bild über die neue Arbeitswelt und die Dienstleistungen der ab dem 6. Mai 2024 im DLG beheimateten Amtsstellen machen. Parallel dazu bestand für die Bevölkerung die Möglichkeit, an diesem Tag auch das Regierungsgebäude zu besichtigen.Die Einweihung und der Tag der offenen Tür markieren für das Projekt DLG den Schlusspunkt einer knapp zehnjährigen Vorbereitungs-, Planungs- und Bauzeit. Im Neubau werden das Amt für Auswärtige Angelegenheiten, das Ausländer- und Passamt, das Schulamt, das Amt für Justiz, das Amt für Personal und Organisation, das Amt für Tiefbau und Geoinformation, das Amt für Hochbau und Raumplanung und die Stabsstelle für staatliche Liegenschaften untergebracht sein. Insgesamt 300 Mitarbeitende der Liechtensteinischen Landesverwaltung werden dort ihrer Arbeit nachgehen.Zudem wurde eine neue Webseite www.dlg.li eingerichtet, die Informationen zum Bau und der Architektur des DLG enthält. Auf diese Weise erhalten Interessierte auf digitalem Weg einen Eindruck von den Dimensionen und der Chronologie des Projekts.Pressekontakt:Ministerium für Infrastruktur und JustizMaximilian Rüdisser, GeneralsekretärT +423 236 60 24maximilian.ruedisser@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100918852