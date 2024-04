Die Aktien von Intel, dem bekannten Hersteller von Computerprozessoren, mussten am Freitag einen herben Rückschlag hinnehmen. Die Anleger reagierten auf eine schwächere Prognose für das laufende Quartal, die darauf hindeutet, dass das Unternehmen immer noch Mühe hat, zur Spitze der Chipindustrie zurückzukehren. Der Umsatz für das zweite Quartal wird voraussichtlich bei etwa 13 Milliarden Dollar liegen, was sich nicht mit den durchschnittlichen Analystenschätzungen von 13,6 Milliarden Dollar deckt. In Bezug auf den Gewinn wird mit 10 Cents je Aktie gerechnet, während Analysten eine Prognose von 24 Cents hatten. Diese Zahlen signalisieren, dass es für den langjährigen Weltmarktführer bei Halbleitern länger dauern und mehr kosten wird, wieder aufzuholen und sich im Wettstreit mit [...]

