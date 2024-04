Wochenrückblick: Quartalszahlen im Fokus

Werbung







Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Dafür haben wir die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.



In der abgelaufenen Börsenwoche erreichten uns sowohl Quartalszahlen der Tech-Giganten aus den USA als auch von Unternehmen aus Deutschland.



Die glorreichen Sieben - Quartalszahlen von Tesla, Meta, Alphabet und Microsoft



Am vergangenen Dienstag veröffentlichte Tesla die Zahlen für das erste Quartal im Jahr 2024. Der Elektroautopionier hat in diesem Zeitraum den ersten Umsatzrückgang seit rund vier Jahren auf aktuell 21,3 Milliarden US-Dollar verzeichnet. Im Vorquartal waren es noch 23,3 Milliarden US-Dollar. Auch der Quartalsgewinn fiel unter dem Strich um 55 Prozent auf magere 1,1 Milliarden US-Dollar. Dennoch stieg die Tesla-Aktie zwischenzeitlich um mehr als 15 Prozent an.



Beim Tech-Giganten Meta sah die Situation ganz anders aus. Im abgelaufenen Quartal verzeichnete die Facebook-Mutter einen Umsatz von rund 36 Milliarden US-Dollar und überzeugte mit einer Verdopplung des Gewinns im Vergleich zum Vorjahr auf rund 12 Milliarden US-Dollar. Trotz der hervorragenden Zahlen verlor die Meta-Aktie nachbörslich rund 12 Prozent an Wert. U.a. kündigte Konzernchef Zuckerberg an, bis zu 40 Milliarden Dollar in Metas-KI-Infrastruktur zu investieren



Abschließen durfte die Quartalszahlenwoche die US-Technologieriesen Alphabet und Microsoft. Microsofts Umsatz stieg im ersten Quartal um 17 Prozent auf knapp 63 Milliarden US-Dollar. Auch in puncto Nettogewinn verzeichnete Microsoft einen deutlichen Anstieg von 18,3 Milliarden auf 21,9 Milliarden US-Dollar. Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen notierte die Aktie rund 3,8 Prozent im Plus.



Google-Mutter Alphabet überzeugte im ersten Quartal sowohl auf der Umsatz- als auch der Gewinnseite. Alphabets Umsatz stieg im Jahresvergleich um 15 Prozent auf 80,5 Milliarden US-Dollar an. Auf der Gewinnseite realisierte Alphabet einen rasanten Anstieg von 15 Milliarden US-Dollar auf 23,6 Milliarden US-Dollar. Wesentlicher Umsatztreiber war ähnlich wie bei Meta ebenfalls das Werbegeschäft von Google. Vorbörslich notierte Alphabet 11 Prozent im Plus.























Quartalszahlen aus Deutschland - SAP und BASF auf dem Prüfstand



Am Dienstagabend öffnete SAP seine Bücher für das abgelaufene Quartal. Der europäische Softwarehersteller verzeichnete ein Rekordwachstum in puncto Auftragsbestand bei dem zukunftsträchtigen Cloudgeschäft um 28 Prozent auf 14 Milliarden Euro. Auch der Umsatz im vergangenen Quartal konnte mit 8 Milliarden Euro überzeugen. Aufgrund der Restrukturierungskosten für den angekündigten Konzernumbau in Höhe von 2,2 Milliarden Euro stand SAP ein Verlust von 0,8 Milliarden Euro zu Buche. Insgesamt konnte das Walldorfer Softwarehaus dennoch die Jahresziele bestätigen und der Markt reagierte auf die Ergebnisse kurz nach Börseneröffnung mit einem Plus von gut 5 Prozent.



Weniger überzeugen konnten die Quartalszahlen des weltweit größten Chemiekonzerns BASF. Dieser teilte am Donnerstag mit, dass aufgrund deutlich gesunkener Preise und negativer Währungseffekte der Konzern einen schwachen Jahresstart erlitt. Dementsprechend sank der Umsatz im ersten Quartal um 12,2 Prozent auf 17,6 Milliarden Euro. Auch der Gewinn fiel im Vergleich zum Vorjahr von 1,6 Milliarden Euro auf 1,4 Milliarden Euro. Zum Ergebnisrückgang führten vor allem höhere Bonuszahlungen und Einbußen im Geschäft mit der Agrarchemie sowie mit Beschichtungen und Katalysatoren.











