Beim Schenken von Häusern und Eigentumswohnungen an Kinder lauern fiskalische Fallstricke. Rechtsexpertin Françoise Dammertz erklärt, worauf Angehörige bei Vermögensübertragungen jetzt achten sollten Börse Online: In vielen Familien übertragen betagte Eltern ihr Eigenheim auf erwachsene Kinder, die sich im Gegenzug verpflichten, für Pflegeheimkosten aufzukommen. Was ist hier steuerlich zu beachten? Françoise Dammertz: Grundstücksschenkungen sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...