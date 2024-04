© Foto: adobe.stock.com



Kupfer zählt derzeit zu den interessantesten und aussichtsreichsten Rohstoffen. Die Anzeichen verdichten sich, dass sich das Industriemetall im Übergang in eine defizitäre Phase befindet.Kupfer kommt ins Laufen Mitte März sorgte die Nachricht, dass in China einige größere Kupferhütten ihre Produktion drosseln würden, für eine knackige Reaktion bei Kupfer. Der Kupferpreis durchbrach damals den markanten Widerstand von 4 US-Dollar / lb. In der Folgezeit setzte Kupfer seinen Weg auf der Oberseite fort. Die Spekulationen über ein baldiges Defizit im Markt nahmen immer stärker Fahrt auf. Das Erreichen des außerordentlich wichtigen Preisbereiches von 4,5 US-Dollar / lb markierte einen weiteren …