Weltmarktführer PGM: Sibanye: Die lukrativste Investition in Edelmetalle?

Liebe Leserinnen und Leser,

Sibanye Stillwater ist ein südafrikanisches Bergbauunternehmen und ein Weltmarktführer bei Platin und Palladium. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Goldproduzent und an Lithium- Bergbauprojekten beteiligt - beides Grundmaterialien für die Herstellung von Elektrofahrzeugen und Elektronik.

Das Unternehmen hat Betriebe in Südafrika, Australien, den USA und Europa und ist ein wichtiger Akteur in diesem Sektor.

Trotz der jüngsten Preisschwankungen in der Platingruppenmetall-(PGM) sehen wir großes Potenzial für Sibanye, da die Nachfrage nach diesen Metallen weiter steigen wird. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über beträchtliche Reserven und Ressourcen, die bei steigenden PGM-Preisen weiter an Wert gewinnen werden.

Sibanye-Stillwater: Ein Überblick

Sibanye-Stillwater: Ein Überblick

Sibanye-Stillwater ist ein diversifiziertes Bergbauunternehmen, das sich auf die Förderung von Platingruppenmetallen (PGM), Gold und Uran konzentriert.

Quelle: Unternehmenspräsentation

Die Platingruppenmetalle sind der Schlüsselfaktor für den Erfolg von Sibanye

Die Haupteinnahmequelle von Sibanye sind die PGM, insbesondere Platin und Palladium. Diese Metalle sind aufgrund ihrer einzigartigen katalytischen Eigenschaften für die Automobilindustrie von großer Bedeutung, da sie in Katalysatoren für Verbrennungsmotoren eingesetzt werden. Aufgrund von Angebotsengpässen, die durch den Rückgang der russischen Exporte verursacht werden, wird erwartet, dass die Nachfrage nach PGM in den kommenden Jahren weiter steigen wird.

Weitere erfolgreiche Geschäftsfelder sind Gold und Uran

Neben den PGM ist Sibanye auch in der Goldförderung tätig. Gold wird als sicherer Hafen in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit geschätzt und profitiert möglicherweise von einer lockereren Fiskal- und Geldpolitik weltweit. Darüber hinaus verfügt Sibanye über Uranvorkommen, die zwar mit hohen Kosten verbunden sind, aber als "Wildcard" für das Unternehmen dienen könnten, sollte der Uranpreis weiter steigen.

Sibanye hat kürzlich erste Produktionszahlen für das Jahr 2023 veröffentlicht.

Sibanye-Stillwater: Zusammenfassung der wichtigsten Ereignisse im Jahr 2023

Jochen Staiger von Rohstoff TV fast die wichtigsten Ereignisse im nachfolgenden Video für Sie zusammen:

Wie Sie erfahren haben konnten trotz einiger Herausforderungen die meisten Betriebe des Konzerns ihre Produktionsprognosen Geschäftsjahr erreichen.

Überblick Produktionsergebnisse

PGM-Betriebe in Südafrika

Die PGM-Betriebe in Südafrika lieferten 2023 rund 1,7 Millionen 4E-Unzen, einschließlich der Produktion von Mimosa und des Zukaufs von Konzentrat durch Dritte. Dies entspricht der Jahresprognose von 1,7 bis 1,8 Millionen 4E-Unzen.

Goldbetriebe in Südafrika

Die Produktion aus den südafrikanischen Goldbetrieben ohne DRD Gold lag 2023 bei 646.680 Unzen und damit innerhalb der revidierten Prognose von 625.000 bis 660.000 Unzen. Dies trotz der Aussetzung der Produktion auf Kloof 4 ab Juli 2023 und der Schließung des Schachtes im 4. Quartal.

PGM-Betriebe in den USA

Die Produktion der US-amerikanischen PGM-Tagebaubetriebe verbesserte sich 2023 kontinuierlich und lag bei über 42.272 2E-PGM-Unzen, rund 1% höher als im Vorjahr. Die Gesamtmenge der geförderten PGM-Unzen in den US-amerikanischen Recyclingbetrieben lag jedoch um 48% unter dem Vorjahreswert, da die Lieferung von gebrauchten Autokatalysatoren aufgrund der unsicheren Wirtschaftslage und höherer Zinssätze rückläufig war.

Quelle. Report 2023 Sibanye Stillwater

Nickelbetriebe

Die Gesamtnickelproduktion lag mit 7.125 Tonnen innerhalb der Prognose von 7.000 bis 7.500 Tonnen. Die Produktionsraten konnten im zweiten Halbjahr 2023 verbessert werden.

Zinkbetrieb Century

Die Produktion aus dem Century-Zink-Tailings-Betrieb belief sich 2023 auf 676.000 Tonnen Zink. Nach einem Überschwemmungsereignis im März 2023 stabilisierte sich die Produktion im zweiten Halbjahr.

Aber das Blatt könnte sich bald wenden. Trotz sinkender Metallpreise ist das Unternehmen aufgrund seiner Kostensenkungsbemühungen und seiner Fokussierung auf den Markt für grüne Metalle unterbewertet und weist Wachstumspotenzial auf.

Neal Froneman, CEO von Sibanye-Stillwater, kommentierte:

"2023 war ein schwieriges Jahr mit einem starken Preisverfall bei den meisten von uns produzierten Rohstoffen, mit der bemerkenswerten Ausnahme von Gold. Erfreulicherweise waren alle unsere südafrikanischen Betriebe und unser australischer Betrieb vor Ende des vierten Quartals 2023 profitabel."

Die externen Wirtschaftsprüfer von Sibanye-Stillwater, Ernst & Young Inc., haben den Konzernabschluss und den Jahresabschluss des Unternehmens gestern veröffentlicht und die Zahlen testiert.

Ein Ausblick auf 2024

Sibanye Stillwater bietet den besten Hebel, um vom Aufschwung im Platin- und Palladiummarkt zu profitieren

Trotz der Herausforderungen im Jahr 2023 zeigt sich Sibanye-Stillwater für 2024 optimistisch. Das Management hat nach Einschätzung des Unternehmens alle negativen Faktoren in das Jahr 2023 "gepackt" und erwartet nun eine Trendwende und Rückkehr zur Profitabilität.

Insgesamt bleibt Sibanye-Stillwater trotz der Herausforderungen im Jahr 2023 ein wichtiger Akteur in der globalen Bergbau- und Metallverarbeitungsbranche. Mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit und der Kombination von Bergbau, Recycling und Kreislaufwirtschaft sieht sich das Unternehmen gut für die Zukunft aufgestellt.

Basierend auf den vom Unternehmen gemeldeten Reserven und Ressourcen haben wir eine konservative Bewertung der Vermögenswerte von Sibanye vorgenommen. Unter der Verwendung des aktuellen Platin- und Palladiumpreises von 915 US-Dollar pro Unze und des Goldpreises von 2.300 US-Dollar pro Unze kommen wir zu dem Schluss, dass der Wert der Reserven und Ressourcen deutlich über dem aktuellen Marktwert von Sibanye Stillwater liegt.

Aufwärtspotenzial von bis zu 40 %

Selbst wenn man nur die Vermögenswerte außerhalb Südafrikas berücksichtigt und einen Abschlag von 80 % auf den Wert der Reserven und Ressourcen vornimmt, um Förderkosten und Diskontierungen zu berücksichtigen, ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von bis zu 40 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs.

Hinzu kommt die Möglichkeit, von einem Aufschwung im Platin- und Palladiummarkt zu profitieren, sowie der "Wildcard"-Effekt der Uranvorkommen.

Der Bergbaubetrieb von Sibanye-Stillwater erzeugt auch wertvolle Nebenprodukte wie Iridium, Ruthenium, Kupfer, Nickel und Chrom.

Die starke finanzielle Position, die breite Palette von Bergbauaktiva und das Engagement für Nachhaltigkeit machen Sibanye-Stillwater zu einer attraktiven Investitionsmöglichkeit auf dem Edelmetallmarkt.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen

aus der Mining-Investor Redaktion

P.S: Besuchen Sie www.sibanyestillwater.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

