Diese zehn in der kommenden Woche (KW18) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick!Nach vier von sieben Magnificent-Seven-Werten und 500 weiteren Unternehmen, die ihre Quartalsergebnisse vorgestellt haben, war die vergangene Woche die erste der beiden Höhepunkt-Wochen der aktuellen Berichtssaison. Mit Amazon und Apple stehen in der kommenden Woche zwei weitere Titel der glorreichen Sieben an - insgesamt werden die Geschäftsberichte von über 900 US-Unternehmen erwartet. Im wallstreetONLINE Earnings Preview werden daher noch einmal nicht fünf, sondern gleich zehn besonders …