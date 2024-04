EQS-News: Neotech Metals Corp. / Schlagwort(e): Vereinbarung

Neotech Metals ändert die endgültige Vereinbarung für Hecla-Kilmer Vancouver, British Columbia, 26. April 2024 -Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FWB: V690) ("Neotech" oder das "Unternehmen"). Im Anschluss an die Pressemeldung des Unternehmens vom 11. März 2024, in der das Unternehmen bekannt gab, dass es am 8. März 2024 mit VR Resources Ltd. ("VR Resources") eine verbindliche, endgültige Vereinbarung (die "Vereinbarung") abgeschlossen hat, welcher zufolge sich das Unternehmen bereit erklärt hat, eine 100%ige Beteiligung am Seltenerdmetallkonzessionsgebiet Hecla-Kilmer in Ontario zu erwerben (die "Transaktion"), haben die Parteien ein Änderungsabkommen (das "Änderungsabkommen") mit Wirkung zum 23. April 2024 unterzeichnet (die Vereinbarung und das Änderungsabkommen zusammen die "geänderte Vereinbarung"). Die Abschlussfrist der Transaktion wurde bis 30. Juni 2024 verlängert, um den Aktionären von VR Resources die Abstimmung auf einer außerordentlichen Versammlung am 31. Mai 2024 zu ermöglichen, wie es in den Statuten der TSX Venture Exchange vorgeschrieben ist. Nähere Informationen erhalten Sie über: Reagan Glazier, Chief Executive Officer E-Mail: info@neotechmetals.com Telefon: +1 403-815-6663 Über Neotech Metals Corp. Das Unternehmen ist ein in Vancouver (BC) ansässiger diversifizierter Explorer mit Schwerpunkt Seltenerdmetalle und verfügt über sämtliche Anteile an den Projekten TREO und Foothills. Das Unternehmen besitzt auch Optionen auf den Erwerb des Nickel-Kobalt-Projekts EBB. Alle Projekte befinden sich in British Columbia, einem erstklassigen Bergbaugebiet. Zukunftsgerichtete Aussagen Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung "zukunftsgerichtete Informationen" dar. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "wird", "wird sein" oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, auf die hier Bezug genommen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!



