XRP auch in diesem Jahr mit schwacher Performance - Jetzt wechseln?

Der Coin von Ripple, der als Kryptowährung der Banken und Regierungen gefeiert wurde, hat ohne Frage eine starke Community hinter sich. Das allein reicht aber offenbar nicht aus, wie der Kursverlauf von XRP einmal mehr zeigt. Auch wenn sich viele nicht davon abbringen lassen, den Coin im Portfolio zu halten und einige sogar davon ausgehen, dass XRP Bitcoin überholen könnte, spiegelt sich das im Kurs nicht wider. XRP droht erneut unter die 0,50 Dollar Marke zu fallen. Dabei handelt es sich um eine wichtige Unterstützungslinie, sodass das Unterschreiten dieser Marke schnell zu weiteren Verlusten führen könnte. Lohnt es sich noch, bei XRP zu investieren?

Rechtsstreit kommt zu einem Ende

Viele sehen den seit Jahren andauernden Rechtsstreit zwischen der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC und Ripple als Hauptgrund, warum der XRP-Kurs nicht in die Gänge kommt. Wer der Meinung ist, dass das der Grund dafür ist, könnte schon bald vom Gegenteil überzeugt werden. Der Rechtsstreit scheint langsam zu einem Ende zu kommen. Zwar hat man bei Ripple der Strafzahlung von 2 Milliarden Dollar nicht zugestimmt, sodass man sich wohl nur noch über die Summe einigen wird.

BREAKING Ripple Vs Sec Lawsuit Now Close To Settlement



April 29 Could Be The Biggest Day For All XRPHolders



Settlement Amount Remains The Biggest Contention In The Suit XRP pic.twitter.com/agi6uxiiOO - XRP CAPTAIN (@UniverseTwenty) April 27, 2024

Es ist davon auszugehen, dass es zu einem kurzen Pump kommt, wenn der Rechtsstreit durch ist, allerdings hat die Vergangenheit bereits mehrfach gezeigt, dass diese Auswirkungen nicht nachhaltig sind und Gewinnmitnahmen schnell Überhand nehmen, wenn Käufer nach Jahren in die Gewinnzone kommen.

XRP ein Flop?

Schaut man sich die Top 10 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung an, hat nur ADA noch schlechter performt als XRP. Während der ADA-Kurs heuer schon um 27 % eingebrochen ist, ist es bei XRP ein Minus von mehr als 18 %. Dabei scheint das Schlimmste noch nicht vorbei zu sein. Fällt der Bitcoin-Kurs weiter, wird das auch XRP weiter nach unten ziehen.

(XRP Kursentwicklung Year to Date - Quelle: Google)

Vergleicht man das mit Bitcoin und Ethereum, die in diesem Jahr beide um mehr als 30 % zugelegt haben, wird schnell klar, dass XRP auch heuer nicht die richtige Wahl war. BNB hat seinen Kurs heuer sogar schon fast verdoppelt und auch DOGE, SOL und TON liegen stark im Plus. Dabei dürften Anleger nicht zum ersten Mal bereuen, auf XRP gesetzt zu haben. Auch in den letzten 12 Monaten, in denen der Bitcoin-Kurs um mehr als 100 % gestiegen ist und einige Altcoins ihren Wert sogar vervielfacht haben, hat XRP gerade einmal um knapp 12 % zugelegt.

(XRP Kursentwicklung im letzten Jahr - Quelle: Coinmarketcap)

Wahrscheinlich wird der XRP-Kurs in den nächsten 2 Jahren steigen, wenn es zur erwarteten Rallye bei Bitcoin und Co. kommt, allerdings sollten Anleger nicht überrascht sein, wenn es sich dabei auch weiterhin um eine vergleichsweise schwache Performance handelt und auch in Zukunft die meisten Coins aus den Top 20 höhere Renditen einbringen werden. Auch jenseits der Top 20 gibt es zahlreiche Coins, die deutlich höhere Gewinne einbringen, wobei Anleger derzeit vermehrt auf den neuen 99Bitcoins ($99BTC) setzen, der schon bald durch die Decke gehen könnte.

Anleger setzen vermehrt auf 99Bitcoins

Während es bei XRP seit Jahren kein Vorankommen mehr gibt, setzen immer mehr Anleger auf 99Bitcoins ($99BTC), da Analysten hier schon bald eine Kursexplosion erwarten. 99Bitcoins ist eine Plattform, die bereits Millionen von Usern den Umgang mit Kryptowährungen nähergebracht hat und nicht nur über eine starke Social Media Präsenz verfügt, sondern auch über einen Youtube-Kanal mit über 700.000 Abonnenten. Damit sind die idealen Bedingungen für den Launch eines eigenen Tokens gegeben, der das Potenzial hat, seinen Wert zu vervielfachen.

($99BTC Token-Vorverkauf - Quelle: 99Bitcoins Website)

Derzeit ist $99BTC noch im Vorverkauf erhältlich, wobei frühe Käufer den großen Vorteil haben, dass der Preis bis zum Listing an den Kryptobörsen noch mehrfach angehoben wird, wodurch sich bereits ein Buchgewinn bis zum Launch ergibt. Die nächste Preiserhöhung findet bereits in 3 Tagen statt. Außerdem erhalten Tokenbesitzer Zugang zu exklusiven Lerninhalten, Trading-Signalen und zur integrierten Staking-Funktion, die überdurchschnittlich hohe Renditen in Form von zusätzlichen Token einbringt und bereits von den meisten Käufern genutzt wird. Die Tatsache, dass der Coin schon im Vorverkauf auf die Millionen Dollar Marke zusteuert, führt Analysten zu der Annahme, dass der Kurs nach dem Launch um das 10-fache steigen könnte.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr.