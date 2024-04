PEPE Kurs bricht um 10 % ein, während Dogeverse 12 Millionen Dollar anvisiert

Die erwartete Rallye am Kryptomarkt lässt noch auf sich warten. Der Bitcoin-Kurs ist inzwischen auch unter die 63.000 Dollar Marke gerutscht und das zieht auch die meisten Altcoins mit nach unten. Dabei trifft es vor allem die Gewinner der letzten Tage am härtesten. Während Meme Coins noch vor kurzem Tag für Tag zweistellig zugelegt haben, geht es nun genauso schnell in die andere Richtung. Der PEPE-Kurs hat allein in den letzten 24 Stunden um 10 % nachgegeben. Währenddessen bleibt die Stimmung bei Dogeverse bullish. Der Meme Coin steuert inzwischen auf die 12 Millionen Dollar Marke zu.

PEPE-Kurs bricht ein

Die steigende Volatilität am Kryptomarkt wirkt sich vor allem auf die Top Meme Coins wie DOGE, SHIB, PEPE, WIF und BONK aus. Wer vor einer Woche auf PEPE gesetzt hat, konnte bereits Gewinne von mehr als 30 % mitnehmen. Wer sich dagegen erst gestern dazu entschieden hat, in den Frosch-Coin zu investieren, hat inzwischen ein zweistelliges Minus eingefahren. Noch vor kurzem haben sich die Verluste auf mehr als 12 % summiert.

(PEPE Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden - Quelle: Coinmarketcap)

Ob es für den Meme Coin noch weiter bergab geht, hängt wohl in erster Linie von der weiteren Bitcoin-Kursentwicklung ab. Erholt sich die digitale Leitwährung, wird das auch die meisten Altcoins wieder pushen, wobei Meme Coins wahrscheinlich wieder zu den großen Gewinnern gehören werden. Setzt sich die Bitcoin-Rallye fort, ist also auch davon auszugehen, dass es bei PEPE für ein neues Allzeithoch reichen wird. Allerdings sollten sich Anleger die großen Gewinne von zehntausenden Prozent hier nicht mehr erhoffen, da die Marktkapitalisierung dafür schon zu hoch ist. Dafür erwarten Analysten beim neuen Dogeverse schon bald eine solche Kursexplosion.

Jetzt mehr über Dogeverse erfahren.

Dogeverse steuert auf 12 Millionen Dollar zu

$DOGEVERSE ist ein neuer Meme Coin, bei dem die Entwickler offenbar große Pläne haben. Das zeigt sich schon daran, dass $DOGEVERSE auf sämtlichen relevanten Blockchains wie Solana, Ethereum, Base, Avalanche, BSC und Polygon erhältlich ist. Das Konzept des Multi Chain Launches kommt bei Anlegern offenbar gut an, da der Coin schon in der aktuellen Vorverkaufsphase auf die 12 Millionen Dollar Marke zusteuert. Die hohe Nachfrage während des Presales führt Analysten zu der Annahme, dass $DOGEVERSE ein großer Erfolg und einer der heißesten Meme Coins in diesem Jahr werden könnte.

(Dogeverse Token-Vorverkauf - Quelle: Dogeverse Website)

Frühe Käufer haben den großen Vorteil, dass der Preis bis zum Listing an den Kryptobörsen bereits mehrfach angehoben wird, wobei die nächste Preisanpassung laut Countdown auf der Website in weniger als 2 Tagen durchgeführt wird. Wer noch vorher einsteigt, kann hier also bereits einen Buchgewinn mitnehmen. Neben dem Launch auf sämtlichen relevanten Blockchains überzeugt $DOGEVERSE auch mit einer Staking-Funktion.

Jetzt DOGEVERSE Website besuchen.

Die jährliche Rendite (APY) für Staker variiert mit der Größe des Staking Pools, sodass vor allem diejenigen, die sich früh beteiligen, hohe Gewinne in Form von zusätzlichen Token erzielen können. Derzeit liegt die APY noch bei 95 %, was dazu geführt hat, dass schon mehr als 16 Milliarden Token im Staking Pool gebunden sind. Auch wenn dieser Wert noch sinkt, wenn sich mehr Käufer am Staking beteiligen, kann sich die Rendite auch langfristig im hohen zweistelligen Bereich einpendeln, da von Anfang an Token für Staking Rewards reserviert wurden.

($DOGEVERSE Staking-Übersicht - Quelle: Dogeverse Website)

Da gestakte Token für mindestens eine Woche nach dem Handelsstart an den Kryptobörsen gesperrt sind, wird das Angebot frei handelbarer Coins beim Listing zusätzlich verknappt, wodurch eine Kursexplosion umso wahrscheinlicher wird. Zahlreiche Analysten, die bereits auf $DOGEVERSE aufmerksam geworden sind, gehen davon aus, dass es nach dem Launch zu einer massiven Kurssteigerung kommen könnte. Da der Vorverkauf auf weniger als 20 Millionen Dollar begrenzt ist, haben Anleger nicht mehr lange Zeit, um die $DOGEVERSE-Token noch im Presale zum Fixpreis vor einer potenziellen Kursexplosion zu kaufen.

Jetzt $DOGEVERSE im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.