Adobe Systems (ADBE) schloss zuletzt bei $477,56, was einem leichten Anstieg von 0,87% gegenüber dem Vortag entspricht. Diese Entwicklung blieb hinter dem Tagesgewinn des S&P 500 von 1,02% zurück. Dagegen verzeichnete der Dow Jones einen Anstieg um 0,4% und der technologielastige Nasdaq stieg um bemerkenswerte 2,03%. Trotz der positiven Marktbewegung verzeichneten die Aktien des Softwareherstellers im letzten Monat ein Minus von 6,18%, womit sie sowohl hinter dem Sektor Computer und Technologie mit einem Verlust von 5,32% als auch dem S&P 500, der 3,15% einbüßte, zurückblieben. Mit Spannung erwarten Anleger die baldige Bekanntgabe der Quartalsergebnisse von Adobe Systems. Marktanalysten prognostizieren einen Gewinn von $4,39 pro Aktie, was einem jährlichen Wachstum von 12,28% entsprechen würde. Der erwartete Umsatz liegt bei $5,28 Milliarden, was einem Anstieg [...]

