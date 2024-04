Die jüngsten Quartalsergebnisse von Comcast haben am Aktienmarkt für eine gewisse Beunruhigung gesorgt, mit einem Rückgang des Aktienkurses von 4,2% auf US$38,57 innerhalb einer Woche. Die Einnahmen lagen zwar im erwarteten Bereich von US$30 Milliarden, jedoch übertraf der Gewinn je Aktie (EPS) mit US$0,97 die Prognosen um 6,8%. Für das kommende Jahr wird von Analysten ein Umsatz von US$124,3 Milliarden erwartet, was in etwa den Zahlen des letzten Jahres entspricht. Trotz eines leichten Anstiegs der Gewinnerwartungen haben sich die langfristigen Aussichten des Unternehmens laut Experten nicht maßgeblich geändert. Die Konkurrenz im Telekommunikationssektor nimmt zu, speziell bei niedrigerem Einkommen und im Geschäftsbereich, was die Erwartungen an das Unternehmen beeinträchtigt. Hervorgehoben wird das aktuell attraktive Bewertungsniveau [...]

Hier weiterlesen