crow with knife Prognose: Gefährliche Krähe greift dogwifhat an

Die finstere Krähe crow with knife (CAW) hat Angriff auf den Markt der Memecoins genommen und heute einen beeindruckenden Anstieg von mehr als 69 % verzeichnet. Was hinter dem geheimnisvollen Memecoin steckt und wie die crow with knife Prognose ausfällt, wird im Folgenden aufgezeigt.

crow with knife erfährt zunehmende Nachfrage

Der Ethereum-Memecoin crow with knife wurde bereits am 14. März erstmalig für einen Preis von 0.000000006915 USD eingeführt und konnte seitdem um 1.318 % auf bis zu 0,00000009805 USD steigen.

Crow with knife Kursverlauf (Tageskerzen) | Quelle: DEXTools

Gestern wurde crow with knife auf der Kryptobörse Crypto.com gelistet und stieg seit gestern früh um bis zu 436 %. Daraufhin kam es heute zu einigen Gewinnmitnahmen, sodass crow with knife nun mit einem Preis von 0,00000007563 USD noch immer 994 % über dem ersten Listungspreis notiert.

Durch die Notierung von Crypto.com hat das Handelsvolumen merklich zugenommen. Während es zuvor noch bei nur rund 1 Mio. USD lag, hat es sich seitdem auf 43,39 Mio. USD um 4.239 % gesteigert.

Crow with knife Kursverlauf (Stundenkerzen) | Quelle: DEXTools

Inzwischen befindet sich crow with knife in einer bullischen Keilformation und hält sich unmittelbar unter dem 23,6er-Fibonacci-Retracement von 0,000000077 USD. Für einen weiteren Anstieg muss zunächst dieses und danach der Widerstand im Bereich 0,00000008511 USD überwunden werden.

Dann könnte crow with knife noch einmal das Allzeithoch von 0,00000009805 USD anlaufen, was rund 28 % über dem aktuellen Preis liegt. Viele Memecoins haben zumindest kurzzeitig schon höhere Marktkapitalisierungen erreicht, sodass eine Bewertung von 100 Mio. USD und rund eine Verdoppelung des Preises möglich sind.

Jetzt neuen Multichain-Memecoin nicht verpassen!

Was ist crow with knife?

Inspiriert wurde crow with knife vermutlich von dem kultigen Solana-Memecoin dogwifhat, welcher seit seinem Start am 20. November zeitweise um sagenhafte 363.137.223 % zulegen konnte und noch immer 203.712.061 % über seinem initialen Preis liegt.

Während dogwifhat eine Marktkapitalisierung von bis zu 4,75 Mrd. USD erreicht hat und noch immer 2,76 Mrd. USD verzeichnet, ist crow with knife mit 55,99 Mio. USD noch verhältnismäßig günstig bewertet.

Sollte er das aktuelle Niveau von dogwifhat erreichen, so entspräche dies einem 49-fachen Kursgewinn. Wenn crow with knife hingegen das Allzeithoch von dogwifhat erklimmt, sogar einem 85-fachen Gewinn und im Falle von Dogecoins Rekordstand sogar 1.591x.

Jetzt attraktiveren Multichain-Memecoin entdecken!

crow with knife https://t.co/YuhIgQ23On - crow with knife (@crow_with_knife) April 19, 2024

Ebenso dürfte CAW auch von dem Solana-Memecoin Honk inspiriert worden sein, welches eine Gans mit einem Messer ist. Sie wurde als Bonk-Killer eingeführt und sollte den damals größten Memecoin auf der Blockchain von SOL stürzen.

Ein Grund für den Erfolg könnte die Multichain-Ausrichtung von crow with knife gewesen sein. Denn erst zuletzt konnten Coins aus diesem Sektor eine höhere Nachfrage verzeichnen. Beispielsweise explodierte Wormhole um über 20 % an nur einem Tag.

Aber auch der neuartige Multichain-Memecoin Dogeverse hat während seines Presales einen großen Ansturm erlebt und oft täglich Coins im Wert von 1 Mio. USD verkauft. Innerhalb weniger Tage erreichte er beeindruckende 11,65 Mio. USD und ist schon fast ausverkauft.

Der Memecoin crow with knife ist auf den Blockchains von Solana, Base, Cronos, Polygon und Arbitrum vertreten. Somit erhalten die Investoren mehr Flexibilität und es spielt keine Rolle, welche Blockchain sich durchsetzt.

Jetzt in neuartigen Multichain-Memecoin investieren!

Dogeverse hat größeres Potenzial als crow with knife

Eine wesentlich attraktivere Chance als crow with knife bietet hingegen Dogeverse. Denn er ist als Multichain-Memecoin auf Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon, Arbitrum, Base und Solana vorhanden. Somit hat er eine höhere Interoperabilität und einen größeren Nutzen als crow with knife.

Dogeverse wurde als niedlicher Hund von dem Memecoin-Marktführer Dogecoin inspiriert, welcher auf Grundlage eines Internet-Memes mit einem Shiba Inu gegründet wurde sowie eine große Viralität und Beliebtheit erreichte.

Viele andere Memecoins wurden von Dogecoin beeinflusst und so zählen die mit einem Bezug zu Hunden zu den beliebtesten Memetoken. Da Dogeverse das gefragteste Memecoin-Thema aufgreift und ein freundlicheres Erscheinungsbild als die mörderische Krähe hat, könnte er auch ein größeres Steigerungspotenzial bieten.

Denn bisher waren vor allem niedliche Varianten von Memecoins besonders gefragt, ob es nun Dogecoin, dogwifhat, Baby Doge oder viele andere waren. Das Maskottchen Cosmo der Hund ist ein freundlicherer Geselle, welcher vermutlich eine größere Sympathie erlangen könnte.

Jetzt mehr über Dogeverse erfahren!

Cosmo wurde durch eine kollabierende Supernova geboren und mit der Fähigkeit ausgestattet, dass er mithilfe von Hyper-Sprüngen zwischen den Sternen des Krypto-Universums hin und her reisen kann. Ebenso ermöglicht er seinen Tokeninhabern, dass sie zwischen den Blockchains frei wählen können.

Durch seinen Multichain-Ansatz ist Dogeverse wesentlich zukunftssicherer aufgestellt. Zudem sollen noch weitere wichtige Chains erfolgen, sodass Nutzen und daher auch Wert kontinuierlich gesteigert werden.

Als einer der Pioniere der Multichain-Memecoins könnte auch Dogeverse einen ähnlichen und angesichts seiner höheren Interoperabilität sogar noch einen größeren Kursanstieg als crow with knife verzeichnen.

Hinzu kommt im Gegenteil zu anderen Memecoins auch noch das Staking, welches langfristige Investoren anzieht und deren Kapital bindet. Auf diese Weise kann das Angebot verknappt werden, was sich tendenziell preissteigernd auf die übrigen Dogeverse-Coins auswirkt.

Für das Staking wurden 10 % der Gesamtversorgung der insgesamt 200 Mrd. $DOGEVERSE-Coins vorgesehen. Aktuell wird eine selbst für den Kryptomarkt hohe Rendite von 95 % pro Jahr gezahlt.

Jetzt $DOGEVERSE kaufen und staken!

Dogeverse Presale fast ausverkauft

Sollte Dogeverse nur die Marktkapitalisierung von crow with knife erreichen, könnten sich jetzige Investoren über einen Kursgewinn von rund 131 % freuen. Angesichts der Umlaufversorgung von rund 40 % von Dogeverse und dem Allzeithoch von dogwifhat sind 19.496 % und im Vergleich zu Dogecoin sogar 367.392 % möglich.

Aufgrund der höheren Anreize für Investoren, dem sympathischeren Erscheinungsbild, des größeren Nutzens und der besonders hohen Nachfrage im Vorverkauf könnte Dogeverse einen raketenhaften Start hinlegen.

Noch können die Dogverse-Coins im Vorverkaufsangebot für 0,000303 USD mit einem Rabatt von 0,66 % erworben werden. Ebenso besteht schon jetzt die Möglichkeit, dass man über das Staking ein passives Einkommen von 95 % pro Jahr erzielt, während der Kryptomarkt möglicherweise noch einmal eine kleine Korrektur vor der großen Rally hinlegt.

Angesichts des Bitcoin-Halvings am 20. April, der hohen Nachfrage nach Krypto-ETFs, der zunehmenden Akzeptanz, der fortschreitenden Adaption von Web3-Diensten und der wahrscheinlich großen Mega-Haussee startet Dogeverse zu einem idealen Zeitpunkt. Im Sog von Bitcoin dürften wie bereits im ersten Quartal von CoinGecko festgestellt die Memecoins zu den stärksten Kursgewinnern gehören.

Jetzt zum Presale des Multichain-Memecoins!

