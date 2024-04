Die Dow Inc. (NYSE: DOW), ein führender Konzern der Chemieindustrie, erfährt von Finanzexperten eine optimistischen Einschätzung ihrer Marktposition. Am Freitag erhöhten sowohl Mizuho Securities als auch JPMorgan ihre Kursziele für die Dow Aktie auf ein Niveau um die 60 Dollar, wobei Mizuho die Zielmarke auf 62 Dollar und JPMorgan auf 61 Dollar anpasste. Der Schritt von Mizuho begründete sich durch das über Erwartungen liegende bereinigte EBITDA von Dow für das Märzquartal 2024 in Höhe von 1,39 Milliarden Dollar und die positive Prognose für das kommende Juni-Quartal. JPMorgan hob die Aktie von Neutral auf Overweight und verwies auf die Vorteile durch die Nutzung von günstigem Erdgas als Rohstoff sowie auf die attraktive Dividendenrendite von 5%. Beide [...]

