XRP-Kursanalyse: Analysten sehen Potenzial für Anstieg auf bis zu 45 US-Dollar

Der Kurs von XRP hat sich zuletzt wieder etwas erholt, nachdem eine Korrektur den Preis von den lokalen Hochs nach unten gezogen hatte. Ein bekannter Analyst rechnet nun mit einem möglichen massiven Anstieg auf bis zu 45 US-Dollar. Für diese optimistische Prognose gibt es mehrere treibende Faktoren, die den drittgrößten Kryptowert deutlich nach oben katapultieren könnten.

Charttechnische Muster deuten auf 2.100 Prozent Kurssteigerung hin

Spätestens seit dem massiven Kursanstieg von XRP im November 2024 mehren sich täglich neue Prognosen zum großen Ausbruch der drittgrößten Kryptowährung. Das Umfeld dafür ist zuletzt wesentlich besser geworden, mit einem erwartbaren Ende des Rechtsstreits mit der US-Börsenaufsicht SEC und einer hohen Chance auf die Genehmigung von Spot-ETFs noch in diesem Jahr in den USA.

Der bekannte Analyst EGRAG CRYPTO hat seine Einschätzung für den weiteren Kursverlauf aktualisiert und erwartet einen deutlichen Kursanstieg bis zum Ende des Jahres. Seine These basiert auf dem charttechnischen Muster des XRP-Kurses, das sich seiner Auffassung nach bereits in den Jahren 2017 und 2021 während der letzten Krypto-Bullenzyklen gezeigt hat. Damals gab es jeweils eine lange Konsolidierungsphase von über 700 Tagen, auf die eine explosive Rallye folgte. Auf Basis dieser Situation rechnet der Experte mit einem Kursanstieg auf mindestens 19 US-Dollar, hält aber sogar 45 US-Dollar für ein realistisches Preisziel.

SEC-Streitbeilegung als langfristiger Wachstumsfaktor

Der Analyst All Things XRP gibt jedoch zu bedenken, dass das erwartete Ende des Rechtsstreits mit der SEC möglicherweise kein unmittelbarer Katalysator für einen Kursanstieg sein wird. Seiner Einschätzung nach ist seit der US-Wahl ein Ende der Klagewelle bereits in den Kursen eingepreist - immerhin verfehlte XRP damals das All-Time-High bei über 3 US-Dollar nur knapp, nachdem der Kurs zuvor deutlich unter einem US-Dollar notiert hatte.

Trotz dieser Einschränkung sieht der Experte dennoch Faktoren, die für Kursanstiege sorgen könnten. Insbesondere durch ein Ende des Rechtsstreits ergibt sich die Chance auf mittel- bis langfristige Kurssteigerungen. Diese könnten dadurch ausgelöst werden, dass XRP seine Partnerschaften und Anwendbarkeit weiter ausbauen sowie andere strategisch wichtige Maßnahmen ergreifen kann, um das Wachstum im Ökosystem zu fördern.

Bitcoin Bull Token: Einzigartige Chance im Presale-Angebot

Eine alternative Möglichkeit, von Kurssteigerungen im Kryptomarkt zu profitieren, bietet der Bitcoin Bull Token (BTCBULL). Dieses Projekt vereint erstmals Bitcoin und Memecoin in einer einzigartigen Weise, indem es Belohnungen in Form von Token-Burns und Airdrops echter Bitcoins vorsieht, die an bestimmte Bitcoin-Kursmeilensteine gekoppelt sind.

Der Ablaufplan sieht Belohnungen bei verschiedenen Bitcoin-Preisleveln vor: Bei 125.000 US-Dollar erfolgt eine Token-Verbrennung, bei 150.000 US-Dollar ein BTC-Airdrop, bei 175.000 US-Dollar eine weitere Token-Verbrennung, bei 200.000 US-Dollar ein weiterer BTC-Airdrop und bei 225.000 US-Dollar eine erneute Token-Verbrennung, gefolgt von einem großen BTCBULL-Airdrop bei 250.000 US-Dollar. Das hohe Interesse am Projekt zeigt sich daran, dass binnen kürzester Zeit bereits 4,7 Millionen US-Dollar von Anlegern investiert wurden. Zusätzlich bietet das Projekt attraktive Staking-Rewards von aktuell 84 Prozent für die ersten zwei Jahre, wobei sich bereits mehr als eine Milliarde Token im Staking befinden.

Direkt zur offiziellen BTC Bull Token Website!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.