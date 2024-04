Krypto News: Bitcoin-Wale ändern Strategie - was ist passiert?

Der Bitcoin Kurs fällt um 2 Prozent und notiert damit noch knapp über 63.000 US-Dollar. Die Erholung aus den vergangenen sieben Tagen wurde damit wieder abverkauft. Zuletzt gab es auch und gerade von den ETFs immer mehr Verkaufsdruck. Stellt sich also die Frage, wie es bei Bitcoin weitergeht. Da darf auch ein Blick auf die Großinvestoren nicht fehlen, die ihre Strategie jetzt ändern.

Was machen die Bitcoin-Wale?

Anleger sollten das Verhalten der Bitcoin-Wale stets beobachten, da diese bedeutende Marktteilnehmer sind, deren Transaktionen erheblichen Einfluss auf die Preisentwicklung haben können. Wale können durch ihre umfangreichen Käufe oder Verkäufe kurzfristige Markttrends setzen und bieten so wichtige Signale für mögliche Kursbewegungen. Zugleich verfügt das sogenannte Smart Money meist über weitreichende Kenntnisse, an denen sich private Händler gerne orientieren oder zumindest inspirieren lassen.

Seit dem 14. März wurde nun jedoch ein deutlicher Rückgang in der Aktivität der Bitcoin-Wale beobachtet. Ein Anstieg dieser Transaktionen könnte genau der Impuls sein, der benötigt wird, um die Preise für Bitcoin wieder anzukurbeln, so der folgende Analyst. Ergo behalten aktive Händler die folgende Metrik besser im Blick.

Since March 14, there's been a noticeable dip in Bitcoin whale activity. A surge in whale transactions could be the spark needed to boost $BTC prices! pic.twitter.com/hd6fwpp9Gp - Ali (@ali_charts) April 27, 2024

In jüngster Zeit zeigen sich die Bitcoin-Wale zurückhaltender in ihrer Strategie, was einen signifikanten Wandel gegenüber ihrem vorherigen Ansatz markiert. Vor einigen Wochen verfolgten diese noch eine aggressive "Buy-the-Dip"-Taktik, bei der sie Bitcoin massiv akkumulierten, sobald die Preise fielen. Diese Methode zielte darauf ab, von niedrigen Preisen zu profitieren und so ihre Bestände zu vergrößern. Aktuell jedoch scheinen sie eine vorsichtigere Haltung einzunehmen, vielleicht als Reaktion auf eine veränderte Marktstimmung oder externe wirtschaftliche Faktoren, die Unsicherheiten in den Markt bringen. Wale bevorzugen aktuell eine eher abwartende Haltung, bevor sie weitere umfangreiche Investitionen tätigen.

Institutionelle Zurückhaltung: Bitcoin-ETFs mit Negativtrend

Die jüngsten Entwicklungen bei den US-Bitcoin-Spot-ETFs spiegeln eine zunehmende Zurückhaltung institutioneller Investoren wider. In der letzten Woche zeigten diese ETFs erhebliche Mittelabflüsse, was auf ein abnehmendes Interesse von Wall Street-Akteuren am führenden Krypto-Asset hindeutet - zumindest temporär. Die bedeutenden Abflüsse, insbesondere ein Auszug von massiven 420 Millionen US-Dollar innerhalb von nur drei Tagen, wecken erste Bedenken. Diese Entwicklung scheint auch zu dem jüngsten Ausverkauf am Kryptomarkt beigetragen zu haben. Allein gestern verzeichnete Grayscales Bitcoin Trust (GBTC) einen Verlust über 80 Millionen US-Dollar. Diese Zahlen zeigen eine schwierige Woche für ETFs und könnten ein Indikator für eine breitere institutionelle Skepsis gegenüber Bitcoin sein, die temporär den Markt belastet. Denn natürlich werden sich Netto-Inflow respektive -Outflow nicht linear entwicklen, sondern immer wieder für Krypto typisch zyklische Schwankungen zeigen.

The spot Bitcoin ETF flows are slowing down.



Should we worry? pic.twitter.com/UMFAxmCteG - Crypto Rover (@rovercrc) April 27, 2024

Bitcoin Alternative: Kann 99BTC im Mai explodieren?

Im Mai 2024 könnte nun 99Bitcoins für risikoaffine Anleger eine spannende Alternative zu Bitcoin darstellen. Während Bitcoin den Kryptomarkt mit einer dominanten Marktkapitalisierung von weit über 50 Prozent anführt, bietet 99Bitcoins als neuer Altcoin erhebliches Wachstumspotenzial. Das Projekt zeichnet sich durch ein innovatives Learn-2-Earn-Modell aus, das bereits in der großen YouTube-Community des Projekts Anklang gefunden hat. Diese Methode transformiert die Bildung im Kryptobereich, indem sie Nutzer für ihre Lernfortschritte finanziell belohnt. Mit über 700.000 Youtube-Abonnenten hat 99Bitcoins einen starken Unique Selling Point. Denn nur die wenigsten Projekte haben schon von Beginn an einen solchen Rückhalt.

Zum 99Bitcoins Presale

Bereits in den ersten Tagen des viralen Presales konnte 99Bitcoins über 850.000 US-Dollar einsammeln. Die attraktiven Staking-Renditen von aktuell rund 2000 Prozent bieten Anlegern zudem eine hervorragende Möglichkeit, ihr Investment zu maximieren. Mit einer klaren Roadmap und überzeugenden Tokenomics präsentiert sich 99Bitcoins als vielversprechende Investition für diejenigen Anleger, die nach hohen Renditechancen im dynamischen Kryptomarkt suchen. Wer die Chancen nutzen will, sollte sich beeilen, denn die nächste Preiserhöhung steht kurz bevor. In rund 60 Stunden steigt der Preis erneut - letzte Chance für einen Kauf von 99BTC zu 0,00102 US-Dollar und damit maximale Buchgewinne.

Zum 99Bitcoins Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.