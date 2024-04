Bitcoin Alternative: Diese empfehlen Experten zur Diversifikation

Während viele institutionelle Investoren wie Pensionsfonds an einige Vorgaben gebunden sind und daher vorerst nicht so freizügig Bitcoin Alternativen kaufen können, bieten sich gerade dadurch für Privatanleger überdurchschnittliche Chancen. Denn sie können wesentlich flexibler vorgehen und ihre Portfolios besser diversifizieren. Auf diese Weise können sie die noch renditestärkeren Bitcoin Alternative sogar noch vor vielen institutionellen Investoren erwerben, welche mit ihren hohen Kapitalströmen später den Kurs zum Explodieren bringen können. Welche Bitcoin Alternativen laut Experten nicht vergessen werden sollten, erfahren Sie hier.

Bitcoin Alternative 1: Ethereum - Marktführer dezentraler Dienste

Eine der bekanntesten und ältesten Bitcoin Alternativen ist Ethereum. Es wurde bereits im Jahr 2015 eingeführt und hat sich seitdem kontinuierlich weiterentwickelt. Seit dem Merge wurde das umwelt- und klimaschädliche Proof-of-Work-Verfahren durch ein energieeffizientes Proof-of-Stake ersetzt, was im Vergleich zu Bitcoin 99,99 % des Stromverbrauchs pro Transaktion einspart.

Auf diese Weise erhalten nun auch die Tokeninhaber die Belohnungen der Kryptominer für das Halten der Coins, da dieses die Blockchain absichern. Somit können wiederum Anreize für langfristige Investoren geboten werden, da sie neben dem Kurssteigerungspotenzial ebenso von einem passiven Einkommen in Ethereum von rund 3 bis 4 % pro Jahr profitieren können.

Die Bitcoin Alternative hat sich vorwiegend im Bereich der dezentralen Anwendungen, NFTs und Coins verbreitet, da es die Erste ihrer Art war. Somit unterstützen auch immer mehr andere Blockchains die verwendete EVM (Ethereum Virtual Machine). Jetzt muss sich ETH vorwiegend gegenüber Solana und Bitcoin behaupten und hat schon ein paar Marktanteile verloren.

Bitcoin Alternative 2: Solana - Beste Blockchain-Infrastruktur

Einer der größten Konkurrenten von Ethereum ist Solana, welches zudem eine Bitcoin Alternative ist. Denn während die größte Kryptowährung erst ihr BTCFi-Ökosystem entwickelt, befindet sich Solana in einem fortgeschrittenerem Zustand. Zudem konnten die vielen Entwickler aus den Fehlern der Vorgänger lernen und von Grund auf an einen optimierten Coin aufstellen, der wesentlich günstiger und schneller ist.

Solana hat Ethereum schon in einigen wichtigen Metriken überholt. So gehen laut Bernstein-Analysten 43 % der Stablecoin-Transaktionen auf Solana zurück. Zudem hat es ETH zeitweise im On-Chain-Handelsvolumen sowie der Anzahl der gehandelten NFTs übertroffen. Allerdings hat die hohe Nachfrage auch zu Überlastungsproblemen geführt.

Schon öfter kam es bei Solana zu Netzwerkausfällen, welche jedoch durch die Upgrades immer besser behoben wurden. Zuletzt wurden zeitweise 75 % der Transaktionen abgebrochen, wofür jedoch nun das Update v1.17.31 eingeführt wurde. Dennoch ist Solana nicht ohne Grund laut CoinMarketCap und CoinGecko die Kryptowährung des Jahres.

Bitcoin Alternative 3: Aptos - Wachstumsstarkes Projekt von ehemals Meta

Bei Aptos handelt es sich ebenfalls um eine besonders schnelle und günstige Blockchain, welche von Teammitgliedern von Diem stammen, welches von Meta beziehungsweise Facebook initiiert, aber später von anderen übernommen wurde. Aptos ist im Verhältnis zu andere Bitcoin-Alternativen und angesichts seines Wachstums noch relativ günstig bewertet.

Denn das DEX-Handelsvolumen legte in diesem Jahr zeitweise um 1.827 % zu, während das TVL um über 228 % stieg. Aber auch die Anzahl der Transaktionen konnte um 1.635 % gesteigert werden. Die zunehmenden dezentralen Angebote und die steigende Nachfrage könnten Aptos künftig zu neuen Kursanstiegen verhelfen.

Schon jetzt haben sich über 140 Projekte auf Aptos angesiedelt und durch Hackathons konnten weitere Entwickler begeistert werden. Angesichts des hohen Wachstums ist Aptos eine spannende Bitcoin Alternative, welche in der nächsten Zeit sogar stärker als BTC zulegen könnte.

Bitcoin Alternative 4: eTukTuk - Grünes Elektromobilitäts-Ökosystem

Die Bitcoin Alternative eTukTuk hat sich anstelle von digitaler Infrastruktur auf den Ausbau der Elektromobilität spezialisiert. Unter anderem hat es während der vergangenen 5 Jahre ihre elektrisch betriebenen Tuk Tuks optimiert und ihre Erfindungen patentiert, welche 78 % der Produktionskosten der herkömmlichen Varianten mit Verbrennungsmotor einspart.

Ebenso entwickelt eTukTuk eigene Ladestationen für Elektrofahrzeuge, welche sich durch intelligente Platzierungen mithilfe von künstlichen Intelligenzen und die Verwendung von erneuerbaren Energien auszeichnen sollen. Somit kann es von zwei Megatrends gleichzeitig profitieren, während ein holistisches Geschäftsmodell geboten wird.

Über den Vorverkauf von eTukTuk konnten bereits rund 3,2 Mio. USD erzielt werden. Nur noch für 3 Tagen können Investoren die Coins im Vorverkaufsangebot für 0,0305 USD und 8,2 % unter dem ersten Listungspreis erwerben. Zudem wird schon im Presale eine Staking-Rendite von 86 % pro Jahr gezahlt.

Bitcoin Alternative 5: 99Bitcoins - Innovative Web3-Bildungsplattform

Eine weitere Bitcoin Alternative ist das auf derselben Blockchain stationierte 99Bitcoins, welches als BRC-20-Token herausgegeben wird und sich auf den Bereich der Fortbildungen spezialisiert hat. Dafür werden innovative Bildungssysteme geboten, welche sich durch außergewöhnliche Motivation, Lernerfolge und Belohnungen in Kryptowährungen auszeichnen.

Um dies zu erreichen, wird unter anderem auf die Gamifizierung zurückgegriffen. Mit ihrer Hilfe werden unter anderem personalisierte Lernerfahrungen, sofortige Feedbacks, höheres Engagement, längerer Durchhaltewillen, mehr Spaß und größere Lernerfolge aufgrund der Nutzung verschiedener Sinne ermöglicht.

Die Learn-to-Earn-Plattform von 99Bitcoins befindet sich noch im Vorverkauf, in dem die Coins aktuell für 0,00102 USD gekauft werden können. Über die Preiserhöhungen des Presales können sich schnelle Anleger noch 10,78 % Buchgewinne sichern. Hinzu kommt die zu Beginn noch hohe Staking-Rendite von 2.148 % jährlich.

Bitcoin Alternative 6: 5thScape - VR-Hypervisualisierung mit Hardware und Software

VR und das Metaverse befinden sich noch am Anfang eines bedeutenden Wachstumsmarktes, welcher unterschiedlichste Branchen wie Medizin, Business, Bildung, Unterhaltung und mehr revolutionäre Funktionen ermöglicht. Das von Experten prognostizierte Wachstumspotenzial von 22,7 bis 41,2 % pro Jahr bis 2030 macht sich 5thScape mit seinem VR-Coin zunutze.

Deswegen wird es als VR-Plattform gestartet, auf welcher auch andere ihre Inhalte veröffentlichen können. Somit kann eine günstigere, schnellere und vielseitigere Entwicklung erfolgen. Schon jetzt wurden VR-Geräte wie Brille und Stuhl sowie das ersten VR-Spiel MMA Cage Conquest entwickelt, dass noch in diesem Quartal erscheinen soll.

Aufgrund des fortgeschrittenen Entwicklungsstandes und des seriösen Projekts sowie der Hypervisualisierung hat 5thScape schon Coins für mehr als 5,63 Mio. USD verkauft. Noch können sie für 0,00327 USD und 205,81 % unter dem ersten Listungspreis erworben werden. Aufgrund von Brain-Computer-Interfaces bietet sich eine vielversprechende Zukunft.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.