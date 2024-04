Deutschland hat das schwächste Wachstum der G7-Staaten. Insgesamt schlägt sich die Weltwirtschaft trotz düsterer Befürchtungen aber recht wacker. Gastautor Bryan Perry schaut sich die IWF-Frühjahrsprognose an.Die Weltwirtschaft ist zwar widerstandsfähig, aber der Ausblick ist trüb: Die Weltwirtschaft wächst, aber sie wächst wenig dynamisch. Und in keiner der großen Industrienationen wächst die Wirtschaft so langsam wie in Deutschland. Das geht aus der jüngsten Konjunkturprognose des Internationalen Währungsfonds (IWF) hervor, die am vergangenen Dienstag in Washington vorgestellt wurde. Schlusslicht Deutschland - Es ist 5 vor 12 für strukturelle Reformen! Demnach wird die deutsche …