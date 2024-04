Osnabrück (ots) -



Vor Ablauf der Spar-Deadline von Finanzminister Christian Lindner an die anderen Kabinettsmitglieder hat die Welthungerhilfe vor weiteren Kürzungen bei der Hunger- und Armutsbekämpfung gewarnt. "Humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit können einen entscheidenden Unterschied machen, indem sie Leben retten und Grundlagen für langfristige Ernährungssicherheit schaffen", sagte Welthungerhilfe-Vorstandschef Mathias Mogge im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Nur wer in eine Zukunft ohne Hunger investiert, kann Teil einer Fortschrittskoalition sein."



Die Ermahnung richtet sich an den FDP-Finanzminister. Am Donnerstag endet dessen Frist an die Ressorts, um eigene Vorschläge für Einsparungen im Bundeshaushalt 2025 vorzulegen. Laut Finanzministerium sollen insgesamt etwa 2 Milliarden Euro bei der Entwicklungszusammenarbeit und Humanitäre Hilfe gekürzt werden. "Und das, obwohl diese beiden Bereiche bereits in diesem Jahr zur Konsolidierung des Bundeshaushalts beigetragen haben", sagte Welthungerhilfe-Chef Mogge der "NOZ".



