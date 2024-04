Jetzt in Altcoins investieren? Solana, Cardano, XRP & Co. vor Kursexplosion

Die jüngsten massiven Korrekturen in der Altcoin-Marktlandschaft, mit Wertverlusten von mitunter rund 50 Prozent, haben erneut zu einem erheblichen Kapitalabzug geführt. Viele Privatanleger sind verunsichert und ziehen sich zurück, was das ohnehin fragile Vertrauen in Altcoins weiter untergräbt. Diese Marktphasen sind allerdings typisch für den Krypto-Zyklus und spiegeln die hochvolatilen Eigenschaften dieser Anlageklasse wider. Wer diese nicht akzeptiert, ist mit Altcoins mitunter falsch beraten.

Das psychologische Element spielt hierbei eine entscheidende Rolle: Die Angst vor Verlusten und die Gier nach schnellen Gewinnen treiben die Marktdynamik oft zu Extremen. Anleger, die in Altcoins investieren möchten, sollten sich dieser zyklischen Natur bewusst sein. Doch die wichtigste Frage lautet wohl - ist es jetzt eine gute Zeit, um in Altcoins zu investieren?

Altcoin-Saison: Startet SOL, ADA und Co. jetzt durch?

Eine typische Altcoin-Saison beginnt oft mit einem deutlichen Anstieg der Large-Cap-Altcoins wie Solana (SOL) und Cardano (ADA). Diese anfänglichen Pumps signalisieren ein wachsendes Interesse und eine Zunahme der Marktaktivität, was kleinere und spekulativere Altcoins auf den Plan ruft. Investoren, angelockt durch die starken Gewinne bei den großen Namen, verlagern dann ihr Risikokapital in weniger etablierte Coins. Dann bringt die Altcoin-Saison mitunter parabolische Renditen.

Is alt season starting?



A few weeks ago, I said I expected the altcoin season to come after the halving.



Here is why I think it's starting



Die hiesige Analystin sieht eine neue Altcoin-Saison mnun als wahrscheinlich an, vor allem angesichts des jüngsten Ausbruchs von Ethereum (ETH) gegenüber Bitcoin (BTC) nach einem sechswöchigen bearishen Trend. Dieses Muster ähnelt demnach stark den Entwicklungen, die auf die Halvings in 2016 und 2020 folgten, wobei ETH oft eine Führungsrolle in der Initialphase einer Altcoin-Saison übernehme. Schließlich ist Ethereum der wertvollste Altcoin. Der aktuelle Aufwärtstrend bei Ethereum könnte ein Vorbote für breitere Gewinne im Altcoin-Markt sein.

Trotz gewisser Unterschiede, wie dem frühen Erreichen eines neuen Höchststandes durch BTC, zeigen die Zyklen überraschende Parallelen. Denn lediglich das Allzeithoch vor Halving war ein Novum. Die Vorstellung, dass "dieses Mal alles anders ist", sei nach der Analystin einer der gefährlichsten Gedanken im Investieren. Die aktuelle Marktphase repliziere vielmehr erneut historische Zyklen. Dies stärkt die Annahme, dass keine grundlegenden Änderungen im Marktverhalten vorliegen und die traditionellen Muster weiterhin gültig sind.

Auch der bekannte Krypto-Analyst Michael van de Poppe sieht den Boden bei Altcoins erreicht. Demnach könnten Händler mit der Akkumulation von Altcoins beginnen und sich sukzessive wieder ein verstärktes Engagement aufbauen.

100x in Altcoin-Saison: Mit Small-Caps weiterhin möglich

Natürlich ist bei führenden Altcoins wie Solana oder Cardano, die bereits Milliardenbewertungen erreicht haben, eine 100-fache Rendite unwahrscheinlich bis unmöglich. Investoren, die solche außergewöhnlichen Gewinne anstreben, wie sie oft während einer Altcoin-Saison auftreten, müssen entsprechend höhere Risiken eingehen. Das bevorzugte Segment sind hier eher die Small-Cap-Altcoins. Diese kleineren und oft weniger etablierten Kryptowährungen bieten zwar das Potenzial für massive Gewinne, kommen jedoch auch mit einem entsprechend höheren Risiko. Anleger sollten dieses erhöhte Risikoprofil berücksichtigen und entsprechend vorsichtig agieren, um nicht erhebliche Verluste zu erleiden.

In aktuellen Marktphasen, die eher durch Zurückhaltung und Skepsis geprägt sind, eröffnen sich für Anleger optimale Bedingungen, um sich weiterzubilden und neue Wege für passives Einkommen zu erschließen. In welche Altcoins mit 100x Potenzial könnte man also jetzt investieren?

