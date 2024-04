Nach einer dreiwöchigen Korrektur hat der DAX (WKN: 846900) in der zurückliegenden Woche wieder deutlich zulegen können. Unter dem Strich stand ein Gewinn von mehr als 400 Punkten, der deutsche Leitindex schloss +2,39% höher mit 18.161 Punkten. Bei DAX live gab es sowohl spannende Short- als auch Long-Setups, die dem Trading-Club einen schönen Wochengewinn bescherten. Kein Webinar am Montag, starker Dienstags-Trade Am Montag eröffnete der Markt höher ...

