Frankfurt (pta/28.04.2024/08:30) - Das Jahr 2023 hatte für Rohstoff- und Bergbauaktien wenig positive Entwicklungen und Nachrichten zu bieten. Doch es gibt auch eine optimistischere Sichtweise. "Das schwache Jahr 2023 hat potenzielle Risiken eingepreist", schreibt Daniel Sullivan, Head of Global Natural Resources bei Janus Henderson Investors, in einem Kommentar für e-fundresearch.com. Sullivan hat in diesem Bereich dennoch einige Lichtblicke zu bieten. Er glaubt, dass im Bergbausektor im Jahr 2024 eine "Rückkehr zur Normalität" erreicht werden kann. Nach großen Einflüssen wie der Coronavirus-Pandemie, dem Beginn des Krieges in der Ukraine und dem Konflikt im Nahen Osten. Sullivan rechnet mit einer steigenden Nachfrage nach Rohstoffen und nennt drei Kriterien, die für eine langfristige Investition in Bergbau- und Rohstoffaktien sprechen:

Dekarbonisierung und Übergang zu erneuerbaren Energien Wachsende Bevölkerungszahlen Re-Shoring von Lieferketten

Auch das Potenzial für hohe Renditen spricht für eine Investition in Bergbauunternehmen. Bergbaukonzerne können durch die Erschließung großer Vorkommen über Jahrzehnte hinweg hohe Einnahmen erzielen. Und kleinere Unternehmen des Sektors können durch Exploration neue Projekte generieren. Die Zeit könnte ideal sein für neue Bergbauprojekte, wie Frank Doll in der WirtschaftsWoche schreibt: "Wichtige Rohstoffe sind strukturell knapp. Wenn die Energiewende gelingen soll, sind massive Investitionen nötig. Grüne Utopien helfen da nicht weiter, der Bergbau schon. Die Aktien sind günstig".

BHP (ISIN: AU0000BHP4) - Platzhirsch mit langfristigem Ansatz

Die BHP-Gruppe ist seit vielen Jahren der Platzhirsch in der Bergbauindustrie. Kein anderes Unternehmen der Branche kommt an seine Marktkapitalisierung von rund 130 Milliarden Euro heran. Im Jahr 2022 wurde die duale britisch-australische Unternehmensstruktur zur BHP Group Ltd. vereinheitlicht. Auch ein radikaler Wandel wurde eingeleitet. Weg von Gas und Öl, hin zu Batteriemetallen. Ein moderner Turnaround, mit dem die Unternehmensführung einen langfristigen Ansatz verfolgt. Das wurde an der Börse gut aufgenommen. Anfang 2023 erreichte die BHP-Aktie ein Rekordhoch von 32,75 Euro. Laut MarketScreener liegt das durchschnittliche Kursziel Ende April noch rund 4% über dem aktuellen Kurs.

Vanadium Resources Limited (ISIN: AU0000053522) - Junior Vanadium-Entwickler bereitet sich auf den Bau einer Mine vor

Vanadium Resources Limited (Vanadium Resources") ist eines der jungen Unternehmen in der Bergbaubranche, das sich mit seinem Weltklasse-Vanadiumprojekt Steelpoortdrift (86,49 % Eigentum) eine langfristige Existenzberechtigung aufbauen könnte. Steelpoortdrift befindet sich im Bushveld Geological Complex, dem Bergbau-Mekka Südafrikas. Das Projekt stützt sich auf eines der größten Vanadiumvorkommen der Welt, das noch nicht erschlossen wurde. Eine endgültige Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2022 deutet auf eine potenzielle Lebensdauer der Mine von mindestens 25 Jahren hin, aber die Ressourcenbasis ist so groß, dass sie bei den vorgeschlagenen Abbauraten eine Lebensdauer von bis zu 180 Jahren ermöglichen könnte. Der prognostizierte durchschnittliche freie Cashflow ab dem Beginn der Förderung und der Nettogegenwartswert (NPV/ Net Present Value)) nach Steuern für das Projekt werden mit 152 Millionen USUSD pro Jahr bzw. 1,212 Milliarden USUSD angegeben. Die Börsenkapitalisierung von Vanadium Resources lag im April bei rund 25 Millionen AUD, was um ein Vielfaches unter dem NPV liegt und somit ein erhebliches Aufwärtspotenzial bietet. Die Wertpapiere werden auch an den deutschen Finanzmärkten gehandelt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Sicherung von Abnahmevereinbarungen und die Fremdfinanzierung als wichtige Meilensteine, um den Bau zu erreichen, wobei die endgültige Investitionsentscheidung für die zweite Jahreshälfte 2024 angestrebt wird.

Newmont (ISIN: US6516391066) - gute Position auf dem Goldmarkt

Das in Denver ansässige Unternehmen ist einer der größten Goldproduzenten der Welt. Newmont ist vor allem in Nord- und Südamerika vertreten. Der US-Konzern verfügt aber auch über Goldminen in Afrika und Australien. Seine Position auf dem Goldmarkt ist gut, was einige Analysten kürzlich dazu veranlasste, Kaufempfehlungen auszusprechen. Im April 2024 kamen diese von Raymond James und Cannacord. Laut MarketScreener liegt das durchschnittliche Kursziel für die Newmont-Aktie Ende April 2024 6% über dem Aktienkurs.

Geeigneter Bergbaufonds: abrdn SICAV I - World Resources Equity Fund (ISIN: LU0505663236)

Der Fonds ist auf eine Kombination aus Wachstum und Ertrag ausgelegt. Die wichtigsten Titel sind TotalEnergies (ISIN: FR0000120271), Chevron (ISIN: US1667641005), BHP, Martin Marietta Materials (ISIN: US5732841060) und Linde (ISIN: IE000S9YS762).

Bergbau bleibt wichtig

Der Bergbaumarkt ist in den letzten Jahrzehnten stabil geblieben. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Branche in naher Zukunft an Bedeutung verlieren könnte. Angesichts der Dekarbonisierung und der wachsenden Bevölkerung ist eher das Gegenteil der Fall.

