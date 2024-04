HIGHLIGHTS

- VANADIUM RESOURCES LIMITED (ASX: VR8; DAX: TR3) ("VR8" oder das "Unternehmen") ist eine Absichtserklärung ("MOU") mit Enerflow Technology Co., Ltd. ("Enerflow"), einer Tochtergesellschaft von Tian'en Energy Co., Ltd. ("Tian'en Energy") eingegangen

- Tian'en Energy ist Anbieter einer umfassenden Palette von Dienstleistungen, einschließlich des Baus und Betriebs von Kraftwerken in den Bereichen Photovoltaik, Windkraft, Gaskraftwerke und Kraft-Wärme-Kopplung

- Für VR8 ist die Absichtserklärung eine wichtige Quelle für die Vanadiumnachfrage aus dem wachsenden globalen Energiespeichermarkt, einschließlich Vanadium-Flow-Batterien ("VFBs"), die zusätzlich zu der anhaltenden Nachfrage nach Vanadium aus dem Stahl- und Legierungsmarkt kommt.

- Ähnlich wie die vor kurzem bekannt gegebene Absichtserklärung mit Panjin Hexiang New Materials Technology Co., Ltd ("Hexiang") (1) sieht die Absichtserklärung mit Enerflow den Verkauf von 4 ktpa Vanadiumpentoxid (V2O5) für eine anfängliche Laufzeit von 5 Jahren vor, mit einer Option auf Verlängerung um weitere 5 Jahre

- Die Absichtserklärungen von Hexiang und Enerflow machen zusammen 8 ktpa (oder ~73 %) der geplanten 11 ktpa V2O5-Produktion aus, die für den Phase-1-Betrieb von Steelpoortdrift geplant ist (2) , und unterstreichen die anhaltend starke Nachfrage aus China nach zuverlässigen Vanadiumlieferquellen

- VR8 befindet sich weiterhin in Gesprächen über weitere Abnahmevereinbarungen mit einer Reihe von chinesischen, japanischen, koreanischen und europäischen Endverbrauchern und Händlern für den Rest der geplanten Produktion.

Vanadium Resources Limited (ASX: VR8; DAX: TR3) (das "Unternehmen") gibt das folgende Update für sein Weltklasse-Vanadiumprojekt Steelpoortdrift (das "Projekt") in Südafrika, bestehend aus der Mine und dem Konzentrator Steelpoortdrift (Steelpoortdrift") und dem geplanten Salzlaugungsbetrieb Tweefontein (SRL") (Tweefontein").

Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass es eine unverbindliche Absichtserklärung für die Abnahme der V2O5-Produktion aus seinem Projekt mit Enerflow Technology Co., Ltd. ("Enerflow"), einer Tochtergesellschaft von Tian'en Energy Co., Ltd. ("Tian'en Energy"). Das MOU sieht die Lieferung von 4 ktpa V2O5-Flocken über einen Zeitraum von fünf Jahren vor, wobei Enerflow eine Option auf eine Verlängerung um weitere fünf Jahre hat.

Die Absichtserklärung bildet den Rahmen für weitere Verhandlungen über den Preis, die Produktqualität und andere Abnahmeparameter.

Die Absichtserklärung mit Enerflow stellt weitere 37 % der von VR8 geplanten durchschnittlichen jährlichen V2O5-Flocken-Produktionskapazität von 11 ktpa (3) für den anfänglichen Phase-1-Betrieb des Projekts dar und beträgt nun insgesamt 8 ktpa oder 73 %. Das Unternehmen befindet sich weiterhin in Gesprächen mit einer Reihe von chinesischen, japanischen, koreanischen und europäischen Endabnehmern und Händlern für den Rest der geplanten Produktion.

John Ciganek, Vorstandsvorsitzender von VR8, kommentierte die Absichtserklärung mit den Worten:

"Wir freuen uns, kurz nach dem Abschluss einer Absichtserklärung mit Hexiang eine weitere Abnahmevereinbarung bekannt zu geben. Das Interesse von Enerflow an VR8 beweist die herausragende Rolle, die VFBs im Bereich der Batterie-Energiespeicherlösungen zu spielen beginnen. Enerflow gehört zu den Vorreitern auf diesem Markt und war als Zulieferer für mehrere Projekte tätig, darunter der Bau eines der weltweit größten Energiespeicherprojekte, das ausschließlich aus Eisenchrom besteht, sowie der Bau von Chinas erstem VFB-Kraftwerk auf Salzsäurebasis. VR8 betrachtet Enerflow als idealen Partner in China, da das Unternehmen über einen starken technischen Hintergrund auf dem chinesischen Energiespeichermarkt verfügt.

Wir setzen unsere Gespräche mit einer Reihe von Abnahmepartnern, strategischen Eigenkapitalinvestoren und Fremdkapitalgebern fort, und ich freue mich darauf, die Aktionäre in dieser entscheidenden und spannenden Phase der Geschäftstätigkeit des Unternehmens auf dem Laufenden zu halten."

Jurie Wessels, geschäftsführender Vorsitzender von VR8, kommentierte die Absichtserklärung mit den Worten:

"Die Absichtserklärungen mit Enerflow und Hexiang zeigen ein überzeugendes Interesse an den Produkten, die wir zu produzieren beabsichtigen, und könnten dem Unternehmen eine kritische Masse an Abnehmern verschaffen, um den Bedarf an Fremdfinanzierung zu decken. Unsere Absichtserklärung mit Enerflow deutet auf die potenziell herausragende Rolle von VR8 als neuer Marktteilnehmer und Lieferant von Vanadium für den Markt für erneuerbare Energiespeicher hin, wo das bestehende Angebot an Vanadium die Nachfrage voraussichtlich nicht decken wird.

Wir sehen das Interesse an der Abnahme auch als Bestätigung dafür, dass die Nachfrage nach hochwertigen Vanadiumprodukten und -produzenten weltweit an Fahrt gewinnt, und zwar insbesondere in einem wichtigen Vanadiumproduktionsland wie China, wo der Stahlmarkt den größten Teil des im Land produzierten Vanadiums verbraucht. Dieses Interesse wird sich weiter entwickeln und könnte sehr wohl der Anstoß für eine umfassende Finanzierungsstrategie für unser Weltklasse-Vanadiumprojekt Steelpoortdrift sein."

ÜBER ENERFLOW

Enerflow Technology Co., Ltd. wurde gemeinsam von Tian'en Energy Co., Ltd. und Jiangsu Fanyu Energy Co., Ltd. gegründet, um in die Bereiche Produktion, Forschung und Entwicklung sowie Systemintegration von Flüssigstrom-Energiespeichern einzusteigen. Enerflow hat an einer Vielzahl von Projekten in diesem Sektor gearbeitet, darunter mehrere elektrochemische Flüssig-Flow-Batterie-Energiespeichersysteme, eines der weltweit größten Energiespeicherprojekte auf Eisen-Chrom-Basis, die Produktion und Herstellung von Vanadium-Flow-Batterien ("VFB") und Chinas erstes VFB-Kraftwerk auf Salzsäurebasis.

ÜBER TIAN'EN ENERGY

Tian'en Energy Co. Ltd. wurde 2013 mit Hauptsitz in Peking gegründet. Tian'en Energy ist ein umfassendes Unternehmen, das über 8 vollständig im Besitz befindlichen Tochtergesellschaften und 3 beteiligte Unternehmen eine umfassende Energieentwicklung, den Bau und Betrieb von Kraftwerken, die Erforschung und Herstellung von Energiespeicherprodukten, das Energievertragsmanagement und die neue Energie-Blockchain- und Big-Data-Branche integriert. Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf die Bereiche Photovoltaik, Windkraft und Energiespeicherung.

Diese Mitteilung wurde von den Direktoren von Vanadium Resources Limited zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://vr8.global

Jurie H. Wessels

Executive Chairman

VANADIUM RESOURCES LIMITED E:

mailto:contact@vr8.global

John Ciganek

Managing Director and Chief Executive Officer

VANADIUM RESOURCES LIMITED

E: contact@vr8.global

Erik Bergseng, CFA

Investor Relations

P: (612) 8350 0882

E: ebergseng@nrinvestor.com.au

FUSSNOTEN

(1) Siehe ASX-Ankündigung vom 11. April 2024 "Off-take MOU mit großem Vanadiumnitrid-Produzenten".

(2) Siehe ASX Ankündigung vom 4. Oktober 2022 "DFS liefert A$1.9Bn NPV und bestätigt Weltklasse-Projekt".

(3) Siehe ASX-Meldung vom 4. Oktober 2022 "DFS delivers A$1.9Bn NPV confirming World Class Project".

Disclaimer

Einige der Aussagen in dieser Bekanntmachung können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass solche Aussagen nur Vorhersagen sind und inhärenten Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Faktoren und Risiken, die für die Branchen, in denen VR8 tätig ist und tätig zu werden beabsichtigt, spezifisch sind, sowie allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, vorherrschende Wechselkurse und Zinssätze und Bedingungen auf den Finanzmärkten. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Keine zukunftsgerichtete Aussage ist eine Garantie oder Zusicherung hinsichtlich zukünftiger Leistungen oder anderer zukünftiger Angelegenheiten, die von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden und verschiedenen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von VR8 liegen.

VR8 übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem heutigen Datum oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen. Es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Fairness, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Korrektheit der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, Meinungen oder Schlussfolgerungen gegeben. Soweit dies gesetzlich zulässig ist, übernehmen weder VR8, seine Direktoren, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter noch irgendeine andere Person eine Haftung für Verluste, die sich aus der Verwendung der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen ergeben. Sie werden darauf hingewiesen, dass Sie sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Bekanntmachung spiegeln lediglich die Ansichten zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung wider.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot, keine Aufforderung oder Empfehlung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren durch VR8 dar. Diese Mitteilung stellt auch keine Anlage- oder Finanzproduktberatung (auch keine Steuer-, Buchhaltungs- oder Rechtsberatung) dar und ist nicht dazu bestimmt, als Grundlage für eine Anlageentscheidung zu dienen. Anleger sollten sich selbst beraten lassen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

Erklärung der zuständigen Person und Erklärungen zur Einhaltung der Vorschriften

Die Informationen in den unten angeführten Bekanntmachungen, die sich auf die Explorationsergebnisse, einschließlich der im Produktionsziel enthaltenen Mineralressourcen (und der von den Produktionszielen abgeleiteten prognostizierten Finanzinformationen) auf dem Projekt Steelpoortdrift beziehen, wurden zuvor an der ASX veröffentlicht. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der Marktbekanntmachung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die der Bekanntmachung zugrunde liegen, weiterhin gelten. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext, in dem die Ergebnisse der zuständigen Person präsentiert werden, gegenüber den ursprünglichen Marktveröffentlichungen nicht wesentlich geändert wurden.

(2) , (3) ASX: VR8 4 Oktober 2022, DFS liefert A$1.9Bn NPV und bestätigt Weltklasse-Projekt

(4) ASX: VR8 4. Oktober 2022, VR8 aktualisiert Mineralressourcen und Erzreserven für das Steelpoortdrift Vanadium Projekt

Mineralische Ressourcen

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die sich wesentlich auf die in der Vanadium-Ressourcenschätzung vom 4. Oktober 2022 (aktualisierte Mineralressource und Erzreserve VR8 für das Vanadiumprojekt Steelpoortdrift) enthaltenen Informationen auswirken, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die der Schätzung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben, wenn man sich auf die Ressourcenmeldung vom 04. Oktober 2022 bezieht. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext, in dem die Ergebnisse der zuständigen Person präsentiert werden, gegenüber den ursprünglichen Marktveröffentlichungen nicht wesentlich geändert wurden.

Erzreserven

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die sich wesentlich auf die in der Erzreservenerklärung enthaltenen Informationen auswirken, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen in der Erzreservenerklärung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben. Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen wurden der Bekanntmachung vom 4. Oktober 2022 (VR8 updated mineral resource and ore reserve for the Steelpoortdrift Vanadium Project) entnommen. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext, in dem die Ergebnisse der zuständigen Person präsentiert werden, gegenüber den ursprünglichen Marktveröffentlichungen nicht wesentlich geändert wurden.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung, inkl. weiterer Tabellen, abrufen unter: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02800680-6A1204984



