Eine bemerkenswerte Rallye legte zuletzt Powercell auf das Parkett. Denn im Wochenvergleich beträgt das Plus rund 2,78 Prozent. Die Aktie schloss ein der vier Sitzungen mit Gewinnen. Gerade am Freitag konnte Powercell mit einem Plus von 3,67 Prozent besonders überzeugen. Beginnt dadurch nun ein neuer Siegeszug oder ist das nur ein kurzes Aufbäumen? Die Gesamtsituation hat sich trotz Zwischen-Rallye nur marginal verbessert. Denn eine wichtige Unterstützung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...