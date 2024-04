Wochenausblick - Achtung Volatilität voraus: FED-Zinsentscheid und Quartalszahlen von Apple, AMD und Amazon!

Werbung







Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Für die kommende Woche erwarten wir spannende Nachrichten aus der Unternehmenswelt, vor allem in den USA. Die wichtigsten Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Zum Wochenstart richtet sich der Blick zunächst auf die Inflationszahlen in Deutschland. Das Statistische Bundesamt wird am frühen Nachmittag die Veränderungen im Verbraucherpreisindex bekanntgeben. Auf der Unternehmensseite melden am Montag BYD, NXP Semiconductors und Qiagen die Ergebnisse für das abgelaufene Quartal. Insbesondere die Zahlen von BYD als größter Konkurrent des zuletzt strauchelnden Elektrobauers Tesla stehen dabei im Fokus der Märkte. Zuletzt enttäuschte Tesla auf der Umsatz- und Gewinnseite.















Dienstag:



Die Berichtssaison nimmt nächste Woche Dienstag wieder richtig Fahrt auf. An der Wall Street melden die Schwergewichte Amazon, AMD, Coca-Cola, McDonalds, Starbucks, 3M, PayPal sowie Super Micro Computer ihre Zahlen für das abgelaufene Quartal. Aber auch außerhalb der USA veröffentlichen große Werte ihre Ergebnisse für das erste Quartal: Der südkoreanische Elektrohersteller Samsung Electronics sowie die DAX-Unternehmen Adidas, Mercedes Benz und Volkswagen. Auf der konjunkturellen Ebene wird es vor allem für die Eurozone interessant: Um 11:00 Uhr erscheint der Verbraucherpreisindex (CPI) für die Eurozone.















Mittwoch:



Mit Spannung erwartet steht am kommenden Mittwoch der Zinsentscheid der US-amerikanischen Notenbank Federal Reserve (FED) an. Die jüngsten Inflationsdaten aus den USA sind überraschend hoch ausgefallen, womit die avisierte Zinswende im Juni als tendenziell unwahrscheinlich eingeschätzt wird. Aufgrund der hohen Inflation schob die FED die von den Märkten herbeigewünschte Zinssenkung weiter in die Zukunft. Neben der im Fokus stehenden FED-Sitzung setzt sich die aktuelle Berichtssaison fort. Am Mittwoch liefern Mastercard, Qualcomm, Pfizer, Automatic Data Processing, KKR, Ebay und Hubspot ihre Ergebnisse für das erste Quartal.















Donnerstag:



Konjunkturell bleibt der Donnerstag ruhig. Der Blick wird sich daher weiter auf die laufende Quartalssaison richten, denn am kommenden Donnerstag meldet Börsenschwergewicht Apple Ergebnisse für das abgelaufene Quartal. Der Kurs der Apple-Aktie musste zuletzt einiges an Marktwert einbüßen. Neben Apple melden aber auch Amgen, Booking, Novo Nordisk, Shell, MercadoLibre, Monster Beverage, Coinbase, Moderna sowie das ex-DAX-Unternehmen Linde ihre Zahlen für das erste Quartal.















Freitag:



Der Freitag wird im Vergleich zur übrigen Woche eher ruhiger werden. In Deutschland veröffentlichen Krones, Daimler Truck und Deutsche Wohnen ihre Ergebnisse. An der Wall Street meldet mit Hershey einer der größten Schokoladenhersteller der Welt seine Zahlen. Zusätzlich erscheinen vorbörslich in den USA die Zahlen für die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft sowie die Arbeitslosenzahlen für den Monat April.















