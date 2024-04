© Foto: Peter Morgan - picture alliance/AP Images



Nach den FAANG- prägen aktuell die Magnificent-7-Aktien das Marktgeschehen. Welche von ihnen sind aktuell besonders erfolgversprechend?Der jüngste Kursanstieg wurde in den USA vor allem durch die sogenannten Magnificent-7-Aktien getrieben. Den Begriff prägte Bank of America-Analyst Michael Hartnett, der 2023 sieben Unternehmen nannte, die den Markt dominierten. Dazu zählen Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia und Tesla. Sie besitzen alle zusammen eine sehr gute Wettbewerbsposition und dominieren ihre Märkte. So gelingt es ihnen stetig, den Gewinn zu steigern. Die Magnificent-7-Aktien fielen vor allem durch ihre sehr hohe Performance in den Jahren vor 2023 auf. Vor …