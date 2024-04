News von Trading-Treff.de Eine kräftige Gegenbewegung gab es in dieser Woche an den Märkten. Der S&P500 kann starke 2.67% gewinnen. Vor allem mal wieder getrieben durch starke Zahlen der grossen Techs. Mein Depot hat auch ebenfalls wieder eine starke Woche und gewinnt weitere 13.014,00 EUR. Damit ist es der siebte Beitrag in Folge, in dem ich einen Gewinn melden darf. Gewinn von 13.014,00 EUR im Portfolio Auch die Marktampel macht Boden gut und kann ...

