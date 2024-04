Von der chinesischen Staatskarosse zum Weltauto? Die staatliche FAW-Marke Hongqi hat auf der Automesse in Peking mehrere gefällige Elektroautos präsentiert. Diese sollen in wenigen Jahren in viele Weltmärkte exportiert werden - auch nach Deutschland. Hongqi will im Premium-Segment vor allem bei Audi, BMW und Mercedes wildern. Einige Fragen blieben in Peking aber offen. Die zum chinesischen Staatskonzern FAW gehörende Automarke Hongqi hat auf der ...

