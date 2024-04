DJ Skoda will auch nach 2035 Verbrenner fertigen - und Kosten senken

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autohersteller Skoda baut auch nach dem Jahr 2035 Autos mit Verbrennungsmotor. "Stand heute machen wir das in den großen Märkten außerhalb Europas, für die kein Enddatum der Politik feststeht", sagte der Vorstandsvorsitzende von Skoda Auto, Klaus Zellmer, der Automobilwoche. "Wir bauen, was der Kunde will. Wir haben uns bewusst entschieden, ein breites Portfolio anzubieten."

Gleichwohl sei der Autohersteller darauf bedacht, die verschärften CO2-Grenzwerte in der EU ab 2025 einzuhalten. Zu diesem Zweck erweitert Skoda die Elektrofamilie und bringt neue Plug-in-Hybride heraus. Rückstellungen für 2025 habe Skoda noch nicht nötig zu bilden. "Wir haben einen Plan, wie wir die Ziele erreichen." Zellmer ergänzte: "Aber wir sind darauf angewiesen, dass die Verbraucher und die Märkte mitmachen. Da gibt es aktuell noch ein Gefälle in der EU: Je südlicher und östlicher Sie gehen, desto weniger E-Auto-Akzeptanz finden Sie."

Auch Skoda hat - wie die Schwestermarke Volkswagen Pkw - ein Kostensenkungsprogramm. "In den nächsten fünf Jahren wollen wir 15 Prozent der Kosten im indirekten Bereich - also Personalkosten insbesondere im Verwaltungsbereich - einsparen, um davon dann 5 Prozent wieder zu investieren", sagte Zellmer "Konkret geht es mittelfristig um Einsparungen im Milliardenbereich."

April 28, 2024

