SpaceX beschließt ab 23:50 Uhr am Sonntagabend ein äußerst geschäftiges Wochenende mit dem Start von 23 weiteren Starlink-Satelliten. Ebenso wird ein Lastraumschiff zurückerwartet. Vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida will Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX heute Abend 23 Starlink-Satelliten an Bord einer Falcon 9 in eine niedrige Erdumlaufbahn bringen. Ab 23:50 Uhr deutscher Zeit öffnet sich das Startfenster. Innerhalb ...

